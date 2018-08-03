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Şenol Güneş'ten galibiyet açıklaması: Kolay bir rakipti ama...

Beşiktaş Tenik Direktörü Şenol Güneş, B36 Torshavn galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

03 Ağustos 2018 Cuma 02:15
Şenol Güneş'ten galibiyet açıklaması: Kolay bir rakipti ama...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Güneş, "Turu geçmek önemliydi ama iyi oynamak daha da önemliydi. Oyuncu kalitesi olarak çok büyük farklılık vardı. Oyuncularım iki maçta da ciddi oynadılar. Disiplinli ve sorumluluk içinde oynamaya çalıştılar. Bu bir rekabet işi. Kendi aralarında yarışacaklar. Giren, çıkan tüm oyuncular olumlu oynadı. Kolay bir rakipti ama kapalı oynayan bir takıma karşı etkili oynadık. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

"YOKSA YERİNE BAŞKALARI GELECEK"

Oyunculara mesaj yollayan deneyimli hoca, "Beşiktaş'ta oynayan tüm oyuncular yeteneklidir. Önemli olan verimli olmaları, kalitelerini göstermeleridir. Daha iyi yapan öne çıkacaktır. Bu anlayışta ciddi oynamaları iyi bir artı. Yoksa başkaları gelecek yerine. Tüm oyuncular bunu bilmeli. Böylelikle takımın alacağı sonuçlardan oyuncular da mutlu olacak. Yedekteki Mustafa, Negredo, Quaresma gibi yetenekli oyuncular da bekliyor" ifadelerini kullandı.

"GÖKHAN TÖRE İÇİN SABIR LAZIM"

Gökhan Töre için sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan antrenör, "İlk maçta Gökhan ve Oğuzhan'ı kullanmak istiyordum, bugün kullanabildim. Fatih bugün iyiydi. Olumsuz bir oyunu yoktu. Oyundan çıkartma nedenim o değildi. Değişiklikte bazen zorluk yaşayabiliyorsunuz. Gökhan Töre elinden geleni yapmaya çalıştı. Çok yetenekli çocuk, iki senedir oynayamıyordu. Taraftarların, takım arkadaşlarının destek olması güzel bir şeydi. Ama sabırlı olması lazım. Taraftarların da öyle olması lazım. Geçen sezon bazı olumsuz homurdanmalar oluyordu. Geçen sezon Lens ve Necip'e olmuştu. Olmaması gerekiyor" diye konuştu.

Yeni rakip LASK Linz için de konuşan Şenol Güneş, "Biz her turu geçmek istiyoruz. Rakibin daha güçlü olduğunu da biliyoruz ama kendi oyunumuzu onyarak turu geçmeye çalışacağız" değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 02:15
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  3. B36 Torshavn
  4. UEFA Avrupa Ligi

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