Şenol Güneş'ten büyük gaf: O Türk müydü?

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında büyük bir gafa imza attı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli mesai öncesinde düzenlediği basın toplantısında büyük bir gafa imza attı.

Antalyaspor'da forma giyen Türk pasaportuna sahip futbolcu Nazım Sangare'nin Türk olup olmadığını bilmediğini söyleyen Şenol Güneş bu açıklamasıyla şaşırttı.

Şenol Güneş, "Sangare'nin Türk olup olmadığını bilmiyordum. Bu da benim eksikliğim. Bülent Korkmaz'dan öğrendim. Eksilerini, artılarını anlattı. İleride o da kadroda yer alabilir." dedi.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada Şenol Güneş'e büyük eleştiriler yapıldı.

Nazım Sangare kimdir?

1994 doğumlu futbolcu Nazım Sangare futbol kariyerine Antalyaspor forması altında devam ediyor.

Daha önce Almanya Aachen takımı alt yapısında futbola adım atmış ve sırasıyla M'gladbach, Alemannia Aachen, Düsseldorf II, Osnabrück formalarını giymiş olan Sangare, Antalyaspor takımına Almanya'nın 3. lig ekiplerinden Osnabrück takımından 250 bin dolara transfer edildi.

Bir dönem Türkiye U17 Milli Takım kadrosunda yer alan Nazım Sangare, orta sahanın sağı, sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında görev almaktadır.

Nazım Sangare anne tarafından aslen Türk baba tarafından ise Gine asıllıdır.