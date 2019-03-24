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Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a: Yetişirsin yetişirsin

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında Avrupa Şampiyonası'na yetişmek istediğini söyleyen Burak Yılmaz'a "Yetişirsin, yetişirsin. Daha Dünya Kupası var" dedi.

24 Mart 2019 Pazar 19:51
Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a: Yetişirsin yetişirsin

EURO 2020 grup elemelerinde Moldova ile karşılaşacağımız maç öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve forvet Burak Yılmaz, basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak söze başlayan Burak Yılmaz, A Milli Takım'la hedefinin EURO 2020'ye gidebilmek olduğunu söyledi.

Burak Yılmaz'ın bu temennisine, deneyimli teknik adam Şenol Güneş espritüel şekilde cevap verdi.

Hedefim takıma destek olmak

Burak Yılmaz "Taraftarlarımız bizi sonuna kadar desteklesinler. Bu duygularla oynanan bir maç. İnşallah onları mutlu edeceğiz. Uzun vadede hedef Avrupa Şampiyonası'na gitmek... Orada olur muyum, bilmiyorum, yetişmeyebilir ama dışarıdan da olsa hedefim takıma destek olmak" dedi.

"Yetişirsin yetişirsin"

Güneş, tecrübeli golcüye "Daha Dünya Kupası var" derken, Burak Yılmaz, "Hocam ona yetişemeyebilirim" karşılığını verdi. Bunun üzerine deneyimli teknik adam, "Yetişirsin yetişirsin" şeklinde konuştu. Bu cevabın ardından gülüşmeler oldu.

''Çok ciddi olmayan sakatlıklar var''

Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

''Emre Belözoğlu, Gökhan, Mahmut ve Ozan'ın çok ciddi boyutta olmayan sakatlıkları var. Ozan, dün idmanı yarıda bıraktı. Bugün doktor daha iyi olduğunu söyledi. Kasık ve adalelerinde ağrıları olanlar, yorgun olanlar var. Kimin oynayacağına karar vereceğiz. Onlarda ise Epureanu bildiğim kadarıyla kadroda olmayacak. İyi bir oyuncu, iyi bir karakter. Ağır sakatlıklar geçirdi. Moldova için önemli bir oyuncu. Bu takımın kaptanı zaten. Ama Moldova takımında diğer oyuncular da göreve hazırdır diye düşünüyorum.''

''Dünya Kupası ayrı bir hedef''

''İnsan, yaş olarak bir yaşa gelince deneyim kazanıyor. Avrupa Kupası görmüş bir futbolcunun tekrar Avrupa Kupası görmesi hoş olur. Ancak Dünya Kupası görmenin ne kadar önemli olduğunu bilmek lazım. Dünya Kupası ayrı bir dünya, orada olmak isteriz. Hedefi öyle atarız. Dorukhan hakkında söylenecek çok fazla şey yok. Bazı süreçleri çok hızlı geçti. Bunu kendisi başardı. Gelişimine her gün üzerine koyarak devam ediyor. Kısa sürede hem Beşiktaş hem de milli takımda yükselmek genç bir futbolcu için büyük başarı. Eskişehir de onun için önemli bir yer. Umarım geleceği daha başarılı olur.''

 

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 19:51
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