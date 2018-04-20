Şenol Güneş taburcu edildi

Hastaneden edinilen bilgiye göre tecrübeli teknik adamın durumunun iyi olduğu ve sabah saatlerinde de hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 0-0 devam ederken 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.

Şenol Güneş kafasına gelen yabancı maddeler üzerine yere yığılmış, ardından hastaneye kaldırılmıştı.



Başkan Fikret Orman ve yöneticiler ile birlikte Beşiktaşlı taraftarlar da Fulya Acıbadem Hastanesi’ne akın etmiş; Güneş’in doktoru Yunus Aydın “Kafasında uifak bir yara var. Arkadaşlaırmız ilk müdahaleyi yaptı ve dikiş attı. Beyinde önemli bir hasar yok, bir sarsıntı geçirmiş. Müşahede altında tutacağız. Hayati bir tehlike yok. Basit bir beyin sarsıntısı. Bir düşme var, kafasına gelen bir cisim var. Bunun yaptığı bir yara var. Emniyet olarak kendisini tutacağız” demişti.

