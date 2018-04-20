Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şenol Güneş taburcu edildi

Derbideki olaylarda yaralanarak başına dikiş atılan ve hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş taburcu edildi.

20 Nisan 2018 Cuma 09:41
Şenol Güneş taburcu edildi

Hastaneden edinilen bilgiye göre tecrübeli teknik adamın durumunun iyi olduğu ve sabah saatlerinde de hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 0-0 devam ederken 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.
Şenol Güneş kafasına gelen yabancı maddeler üzerine yere yığılmış, ardından hastaneye kaldırılmıştı.   
 
Başkan Fikret Orman ve yöneticiler ile birlikte Beşiktaşlı taraftarlar da Fulya Acıbadem Hastanesi’ne akın etmiş; Güneş’in doktoru Yunus Aydın “Kafasında uifak bir yara var. Arkadaşlaırmız ilk müdahaleyi yaptı ve dikiş attı. Beyinde önemli bir hasar yok, bir sarsıntı geçirmiş. Müşahede altında tutacağız. Hayati bir tehlike yok. Basit bir beyin sarsıntısı. Bir düşme var, kafasına gelen bir cisim var. Bunun yaptığı bir yara var. Emniyet olarak kendisini tutacağız” demişti.
 

 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:41
  1. Aydın
  2. Beşiktaş
  3. Şenol Güneş
  4. fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üçüncü Havalimanı İngilizlerin iştahını kabarttı!
    1. Üçüncü Havalimanı İngilizlerin..
    2. İranlı uyuşturucu baronu ile FETÖ..
    3. İşte Türkiye'de en çok kullanılan..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    5. Almanya'da "polis" krizi büyüyor
    6. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
    7. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
    8. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
    9. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
    10. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
    11. TBMM'de erken seçim startı verildi
    12. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
    13. Kazdağları'nda yangın
    14. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
    15. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
    16. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
    17. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
    18. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
    19. Türkiye'den darbecileri salıveren..
    20. Yozgat’ta kablo hırsızı 2 kişi..
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu