Şenol Güneş: Oyun üstünlüğümüzün sahaya yansıması sevindirici

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sırbistan'ın Partizan ekibini 3-0 mağlup ederek gruplara kalan Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, düşündükleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirterek, "İlk maçta avantajlı skor elde etmiştik. Burada düşündüğümüz oyunu sahaya yansıttık. Gol yemeden goller bulduk. Oyuncuları tebrik ediyorum. İyi bir ambiyans vardı. Oyun üstünlüğümüzün sahaya yansıması sevindirici. Rakibin ikinci yarıda bir tane etkili atağı var, onun dışında pozisyonları yok. Turu geçtiğimiz için memnunuz." diye konuştu.

Karşılaşmada 2 gol atan Pepe'nin performansını da değerlendiren Güneş, "Geldiğinden daha iyi durumda. Milli takımdan gelenlerin zamana ihtiyacı var. Vida onun biraz daha gerisinde. Gol de atıyor, geçen maçta da attı. Bugün iki tane atması sevindirici, defansta da dikkatlilerdi. Pepe de Vida da iyi gidiyorlar, memnunum." ifadelerini kullandı.

"Oyuncular akıllı ve soğukkanlı oynadı"

Antalyaspor maçında alınan mağlubiyetin takımın moralini bozduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Oyuncularım hak etmediği bir şekilde maç kaybetti. Onun moral bozukluğunu atmak için galibiyete ve iyi oyuna ihtiyaç vardı. Bugün daha dikkatli olmak zorundaydık. Oyun düşündüğümüz gibi geçti. Üç günde bir maç yapıyoruz, sıcaklık ve nem var. Tolgay oradaki maçta çok iyiydi ama Antalya maçında değildi, Oğuzhan iki gol kaçırdı. Oyuncular akıllı ve soğukkanlı oynadı. İstekleri de sahaya yansıdı."

"Birinin gelmesinden çok gitmesini daha doğru buluyorum"

Mevcut kadronun azalması gerektiğinin altını çizen Güneş, "Negredo, Larin, Love, Mustafa Pektemek kadroda, elimizde çok forvet var. Bunlardan giden olursa Umut ve Güven'i alternatif yapacaktık. Bu fazlalık ekonomik ve doğru bir şey değil. Sıkıntımız oradan kaynaklanıyor. Sayısal fazlalık olduğu zaman gelen oyuncu kulübün ekonomisini sarsacağı için transfer yapılmamalı, forvette fazlalık var. Transferle ilgili söyleyecek bir şey yok. Yarına kadar giden olabilir. Birinin gelmesinden çok gitmesini daha doğru buluyorum." diye konuştu.

Caner Erkin'i Partizan'ın sağ beki Nemanja Miletic'in etkinliğini azaltmak için ileride kullandıklarını söyleyen Şenol Güneş, "Fizik olarak iyi ve çok tempolu çıkıyor. Duran toplarda etkili, tacı da uzun atıyor. Onu kontrol etmek Caner'i kullandık. Hücuma da katılıyor. Bunlar zenginliktir ve transferi azaltır. Biz daha çok defansın üzerine baskı yapmaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın bu akşam sabırla oynadığını aktaran Güneş, "Zor bir maç olmasını bekledik. Sabırlı oynadık. Golü bulunca olumsuz etkilendiler. Oğuzhan oyuna girdikten sonra etkiliydi." değerlendirmesinde bulundu.

"Adem Ljajic beğendiğim bir oyuncu"

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Adem Ljajic ile ilgili bir soruya, "Transferi yönetim ve başkan takip ediyor. Adem iyi bir oyuncu ama şu anda benim yapabileceğim bir şey yok. Transfer teknik, ekonomik ve idaridir ama Adem beğendiğim bir oyuncu." şeklinde cevap verdi.

Transfer edilmemesi halinde kadroda kalacak oyuncularla çalışmaya devam edeceklerini aktaran Güneş, bu durumun ne kadar erken çözülürse iki taraf için de daha doğru olacağını belirtti.

Burak Yılmaz ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Güneş, "Ben her oyuncuyu istiyorum. Gazetelerde yazanları sayarsak, 100 tane oyuncu istiyorum. Burak da dahil. Benim hangi oyuncuyu isteyip istemediğimi kim bilebilir. Ben başkana söylüyorum. Ben Messi'yi istiyorum. Takımda Oğuzhan var, Tolgay var. Alacaksam Suarez'i, Messi'yi almak isterim, bunu da söylüyorum zaten." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, Loris Karius'u istemediğini söylediğini belirtmesi üzerine Güneş, "Ben Karius'u istemedim lafını kullanmadım. 'Kaleci sorunumuz yoktu' dedim. Kaleci maddi nedenlerle gitmek durumunda kaldı. Fabri'yi tanıyordum, şimdi Karius'u tanıyacağım." şeklinde konuştu.

"Elimde kalan her oyuncu benim için değerlidir." ifadelerini kullanan Şenol Güneş, "Lens, Quaresma ve Babel gidebilirdi. Gitselerdi Orkan kalacaktı. Orkan var Gökhan Töre var, çocuğa şans gelmesi durumu yok. Giderse onun iyi daha iyi olur." dedi.

Sırp bir gazetecinin "Sırp Milli Takımı'nı çalıştırmak ister misiniz" şeklindeki sorusuna Güneş, "Kulüp takımı olarak değil ama milli takım olarak yaşım yeterse olabilir. Sırbistan iyi oyuncular yetiştiriyor. Kulüp takımı düşünmem. Beşiktaş'tan sonra takım çalıştırmayacağım. Yaşım yeterse herhangi bir milli takım olabilir. Ama zaman ne gösterir bilinmez. Seneye sözleşme tamamlanınca kendimizle ilgili bir karar veririz." diye cevap verdi.