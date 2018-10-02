Şenol Güneş onayladı! İşte Beşiktaş'ın yeni forveti

Devre arasında forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş’ta gündeme sürpriz bir isim geldi: Aleksandr Kokorin…

ŞENOL GÜNEŞ ONAYLADI!

Zenit’te yeteri kadar şans bulamayan Rus futbolcu için menajerler aracılığıyla görüşmelere başlandığı bildirildi. Güneş’in de videolarını izlediği Rus oyuncuyu Cenk Tosun’a benzettiği için olumlu rapor verdiği iddia edildi. Zenit’le Kokorin’in satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda yapılacak resmi görüşmelere menajerler aracılığıyla yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuca göre başlanacağı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Beşiktaş’ın sözleşme teklif ettiği Miguel Borja, Palmeiras ile olan sözleşmesini 2 yıllığına daha uzattı. Yeni sözleşmesine de 2 yıllık uzatma hakkı koydurdu. Bu arada diğer bir gündemdeki oyuncu Pelle de formasını giydiği Çin kulübü Shandong’la sözleşme opsiyonunu kullanma konusunda anlaşmaya vardığı gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Fotospor