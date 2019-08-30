Şenol Güneş Kasımpaşa’da tribünde Süper Lig’in 3.

Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Kasımpaşa-MKE Ankaragücü müsabakasını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti.

Süper Lig’in 3. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan Kasımpaşa - MKE Ankaragücü mücadelesini A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. Güneş’in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve eski teknik direktör Cevat Güler de karşılaşmayı tribünden takip etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.