THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Şenol Güneş ayrılığı duyurdu!

Beşiktaş teknik direktörü Güneş, genç futbolcu Orkan Çınar'ın takımdan ayrılacağını açıkladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:21
Şenol Güneş ayrılığı duyurdu!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Partizan ile oynayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.

''TRANSFER GÖRÜŞMESİNE GİTTİ''

Basın toplantısında transfer hakkında flaş açıklamalarda bulunan Güneş, ''Orkan Çınar transfer görüşmesine gitti. Vagner'i bilmiyorum. Bildiğimi de söyleyemiyorum.'' şeklinde konuştu.

22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Atiker Konyaspor'da geçirmişti.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:21
  1. Konya
  2. Beşiktaş Haberleri
  3. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu'dan tehdit
    1. Netanyahu'dan tehdit
    2. YKS tercih sonuçları ne zaman..
    3. Bakanlık açıkladı: O teröristler..
    4. Bitlis'te yolcu minibüsü ile otomobil..
    5. Fransız belediye başkanı Kennedy..
    6. Aydın'da 565 gram doğan Şenay bebek..
    7. Başkan Erdoğan, Cevad Zarif'i kabul etti
    8. Şenol Güneş ayrılığı duyurdu!
    9. Hatay-Payas’ta 5 vatandaşımızı rehin..
    10. Çalık: Ekonomimiz dimdik ayakta
    11. Bakan Albayrak, ekonomik..
    12. Zeytin nasıl saklanmalı?
    13. Kibiri bırakın
    14. Sıkı topuz saça zarar veriyor
    15. Ömer Çelik'ten Macron'a cevap: Çağın..
    16. Bebeği olan evler için tehlikeli..
    17. İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit:..
    18. Göztepe Sokol Cikalleshi'yi kiraladı
    19. Kütahya'nın Şaphane ilçesine yıldırım..
    20. Hayır yap, mutlu ol
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor