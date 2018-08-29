Şenol Güneş ayrılığı duyurdu!
Beşiktaş teknik direktörü Güneş, genç futbolcu Orkan Çınar'ın takımdan ayrılacağını açıkladı.29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:21
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Partizan ile oynayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.
''TRANSFER GÖRÜŞMESİNE GİTTİ''
Basın toplantısında transfer hakkında flaş açıklamalarda bulunan Güneş, ''Orkan Çınar transfer görüşmesine gitti. Vagner'i bilmiyorum. Bildiğimi de söyleyemiyorum.'' şeklinde konuştu.
22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Atiker Konyaspor'da geçirmişti.
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