Şenocak Hoca'dan karma eğitim açıklaması! Batı'da 'eğitimde başarının gereği' bizde 'yobazlık'

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Karma eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan İhsan Şenocak Hoca, anne-babalara seslendi.

Batı'nın karma eğitime bakış açısına dikkat çeken Şenocak Hoca, "Batı’da kız ve erkeğin ayrı okullarda okuması 'eğitimde başarının gereği' olarak değerlendiriliyor." dedi.

'Gençliği Kur'ana göre bir hayat kurtarır'

Türkiye'de karma eğitim gündeme geldiğinde, bazı çevrelerin, "yobazlık" söylemini kullandığını belirten Şenocak Hoca, şöyle devam etti:

"Karma eğitim bizde 'yobazlık' olarak görülür. Delikanlı olan oğlunu, kızlı-erkekli mekanlara gönderip, kaybeden baba, gelip, 'Oğlumu kurtar.' diyor. Ben kendi evladımı kurtaramam. Gençliği Kur’an’a göre bir hayat kurtarır."