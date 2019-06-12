Şenlikköy Stadı’nda dev karşılaşma Elit Master Lig Türkiye Lig Karması ile İran Milli Master&Veteran karması 15 Haziran 2019 Cumartesi günü Şenlikköy Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

Elit Master Lig Türkiye Lig Karması ile İran Milli Master&Veteran karması 15 Haziran 2019 Cumartesi günü Şenlikköy Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

Saat 19:00’da başlayacak karşılaşmanın yönetimini TFF tarafından atanan hakem üçlüsü yapacakken, Elit Master Lig karmasının hocalığını Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Ali Eren Beşerler, yardımcılıklarını da Benhur Babaoğlu ve Ergun Bostan üstlenecek.

Bu önemli organizasyonun gerçekleşmesinde görev alan Elit Master Lig Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri (Erkan Soyyiğit, Ufuk Gersman, Harun Özdemir, Cem Persek, Hakan Bilen), Elit Master Ligin Ekim ayında başlayacak yeni sezon öncesi ulusal çapta ses getirecek yeni çalışmaları da devam ediyor.

Önemli oyunculardan kurulu İran Milli Master&Veteran karması ile gerçekleşecek Elit Master Lig Türkiye Lig Karması maçını izlemek isteyen tüm sporseverler, 15 Haziran Cumartesi günü saat 19:00’da Şenlikköy Stadı’na davet edildi.

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