Senkronize Kayak Milli Takımı, Erzurum kampını tamamladı





ERZURUM (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunca (TKF) 17 yıl sonra tekrar kurulan Senkronize Kayak Milli Takımı'nın, nisan ayında ABD'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirdiği kamp sona erdi.

Milli takım, ABD'nin Colorado eyaletindeki Aspen şehrinde 11-13 Nisan tarihlerinde yapılacak şampiyona öncesi kampa girdiği Erzurum'daki 3200 rakımlı Palandöken Kayak Merkezi'nde 13 gün süren kampta yoğun bir çalışma dönemi geçirdi.

TKF Başkan Vekili Fatih Kıyıcı'nın yanı sıra Cem Hakko, Ender Alkoçlar, Mustafa Sandal, Doruk Kaya, Üstün Özbey, Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Metin Polat, Çetin Şirvani ve Tunç Taşdemir gibi tanınmış isimlerin yer aldığı milli takım, kampta her gün 8 saat antrenman gerçekleştirdi.

Fransız antrenör Marc Garcia gözetiminde ve kaptanlığını Cem Hakko'nun yaptığı 11 kişilik milli takım, kampın son gününde de pistte yüksek tempoda inişler ile antrenmanlarını sürdürdü.

Milli kayakçılar, kampın son antrenmanın ardından düzenledikleri basın toplantısında, şampiyona öncesi görüş ve hedeflerini dile getirdi.

Senkronize Kayak Milli Takımı'nda yer alan sanatçı Mustafa Sandal, yaptığı açıklamada, milli takım olarak Aspen'deki Dünya Şampiyonası'nda ülkelerini ve bayraklarını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını kaydetti.





- "Her şey ay-yıldız için, bayrağımız için"





Şampiyona öncesi zamanlarının kısıtlı olduğunu ancak kampta hava ve iklim şartları ne olursa olsun ekibin sabahtan akşama kadar maksimum seviyede çalıştığını aktaran Sandal, şu ifadeleri kullandı:

"Aspen'de finiş çizgisini geçtiğimizde kalbimizde, bayrağımıza ve vatanımıza karşı sorumluluklarımızı dört dörtlük yerine getirdiğimizden emin olacağız. Senkronize kayak ahenk işidir. Biz de bu ahengi orada hissettirmek için yola çıkıyoruz. Benim bir şarkımı hatta belki iki şarkımı kullanacağız. Ayrıca milli takıma bir terzinin özel olarak diktiği kıyafet gibi şarkı yaptım. O koreografiye özel şarkı yapıldı, hayırlı uğurlu olsun. Oluşturduğumuz takım bizden sonraki milli takımlar için de iyi motivasyon olmuştur inşallah. Her şey ay-yıldız için, bayrağımız için."





- "Bu ekip Türkiye'yi temsil etmek için Aspen'e gidiyor"





Milli takım antrenörü Marc Garcia da takımdaki kayakçılarının kar kondisyonlarının çok iyi olduğunu ve yapacakları çalışmalar bulunduğunu belirtti.

Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtmak için şampiyonaya katıldıklarını dile getiren Garcia, şunları söyledi:

"Bu kadar kısa süre kamp yaparak dünya şampiyonu olunmaz. İyi niyetli olarak gidiyoruz, ekipten çok memnunum. Buradan Türk medyasına da bir şeyler söylemek istiyorum. Bu ekip Türkiye'yi temsil etmek için Aspen'e gidiyor. Bu saygı duyulması gereken bir olay. Bu nedenle takımın antrenörlüğünü yapıyorum. Herkes, sizin desteğinizi bekliyor."

Takım kaptanı iş adamı Cem Hakko ise son kamplarında çok çalışıp emek verdiklerini anlatarak, "ABD'de güzel bir Dünya Şampiyonası olacak. Oraya katılıp bayrağımızı dalgalandırmak onur verici olay. Uzun ve yorucu bir kamp oldu. Ekip çalışması yapacağız. Dünya şampiyonası veya olimpiyatların yapılabileceği bir tesiste kamp gerçekleştirdik. Güzel bir kamp dönemi geçirdik." diye konuştu.



