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Siyaset Senin milliyetçi çizgin batsın! Irkçı Ümit Özdağ HDP'li feministlerle buluşmuş...
Siyaset

Senin milliyetçi çizgin batsın! Irkçı Ümit Özdağ HDP'li feministlerle buluşmuş...

Irkçılık dışında hiçbir politika üretemeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şimdi de terör sevici HDP'nin feminist kadınları ile bir araya gelerek sözde milliyetçilik maskesini yüzünden düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 17:55:00 - 2022-06-14 18:14:41
Senin milliyetçi çizgin batsın! Irkçı Ümit Özdağ HDP'li feministlerle buluşmuş...

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tek politikası olan yabancı düşmanlığını sürdürürken, bir yandan da HDP'li feministlerle işbirliği yapıyor.

Önceki ay kadın üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Özdağ, feminizm söyleşisi gerçekleştirmişti.

Özdağ ile bir araya gelen üniversite öğrencilerinden birisi, sosyal medya hesabından "Ümit hoca ile feminizmi konuştuk." mesajını paylaşmıştı.

Aynı öğrencinin sosyal medya hesabında terör sevici HDP'yi destekleyen mesajlar olduğu ortaya çıktı.

Sözde milliyetçilik maskesi takan Ümit Özdağ'ın terör sevicilerle verdiği mutluluk pozları tartışma konusu oldu.

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