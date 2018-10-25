"Seni seviyorum, çünkü..."

Bu “çünki..” diye devam eden sevgiyi açıklama biçimleri “şartlı sevgi”dir. Hemen bırakmanızı tavsiye ederiz. Bu sevgi tarzı bir zaman için yavrunuzu, yönlendirmek istediğiniz konuda daha da gayretli hale getirse bile, “sevginizin kayıtlı kuyutlu olduğunu” hissettirecek ve çocukta sevginize olan güveni sarsacaktır.

Derslerinde başarı düşer gibi olduğunda, babasının sevgisini yitireceği korkusuna kapılacaktır. Ders ile okul ile baba sevgisi arasında bağ kuran çocuk, her başarısızlığında babasının kendisini artık sevmeyeceği paniğine kapılacaktır.

Görüyor musunuz riski..

Bunun bir diğer türü de sevginizi açıklarken şartınızı daha da kesin ilan etmenizdir:

“Uslu durursan seni severim..”

“Derslerine çalışırsan, sınıfını geçersen; baban da ben de seni severiz..”

Bu dayatmayı daha baştan ilan eden sevgiyi ifade türü, ilkinden dana da yanlış.. Çocuk zihninde daha derin kuşkular uyandıracak, daha çabuk yaralayacak bir yöntemdir.. Ama nedense bunu hep yaparız..

Sevgimizi, şarta, dayatmaya, tehdide bağlamaktan vazgeçmeliyiz.

Bu tür sevgi ifadeleri, çocuğu geçici süre teşvik eder, bastırır veya sizin istediğiniz kalıba sokar.. Hepsi geçici süredir.. Daha önemlisi çocuğunuzu sizin sevginizden kuşkuya düşürür.

Belki bir kelebeğinki kadar bile değil ömrümüz..

Şartlar ileri sürmeye, küsmeye değmez..

● Çocuklarınız henüz küçüklerse onları bol bol kucağınıza alın. Sevgi paylaşımları yaşayın. Çünkü büyüdüklerinde bunu siz isteseniz bile onlar istemeyecektir.

●Tartışmalarla, küskünlüklerle zamanınızı öldürmeyin. Onlar için küskünlükler kısacık bir zaman dilimidir.

● Ailece akşam yemeklerinizi güzel bir şekilde değerlendirin. Sırf eşinize bir konudan dolayı kızdığınız için, bu yemek anını suskunluğa mahkûm etmeyin. Hem ailenize, hem çocuğunuza ve hem de kendinize haksızlık etmiş olursunuz.

● Unutmayın her an çok değerlidir. Kelebeklerin ömrü bir haftadır, ama belki bizim bu kadarcık bile zamanımız olmayabilir.

Her şeye rağmen sevmek gerçek sevgi budur

Yavrucuğunuzu “her şeye rağmen” sevmelisiniz. Herşeye rağmen sevgi, çocuğu olduğu gibi kabullenerek sevmektir. Bunun diğer anlatımı; yani onu istediğiniz, hayalini kurduğunuz kalıba sokma çabanızdan kurtularak sevebilmektir. Kendi olamadıklarınızı ondan beklemek gibi yanlışları bırakarak sevebilmektir. Çocuğunuz sizin istediğiniz konularda başarısız bile olsa, ona, sevginizi hissettirdiğiniz sevgidir. Eğer anne ve baba çocuklarındaki her türlü olumsuzluğa veya yaşadığı her türlü soruna rağmen onu seviyor ve bunu söyleyip hissettiriyorsa gerçekten seviyordur. Bu sevgi, çocuk tarafından kesinlikle hissedilir ve ebeveyn-çocuk arasındaki bağı kuvvetlendirir.