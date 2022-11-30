Senetle uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı yakalandı
Antalya'da senetle uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde senetle uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan A.A'nın Güllerpınarı Mahallesi'ndeki evine operasyon yaptı.
Evde yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 300 gram kokain, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 59 bin 600 lira ve 710 bin liralık uyuşturucu satışı yapılan kişiler adına düzenlendiği değerlendirilen 5 senet ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.