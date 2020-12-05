  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Senegalli eski milli futbolcu Papa Diop, son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Senegalli eski milli futbolcu Papa Diop, son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 23:30:55 -
Senegalli eski milli futbolcu Papa Diop, son yolculuğuna uğurlandı

DAKAR (AA) - Fransa'da hayatını kaybeden Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop için ülkesinde cenaze töreni düzenlendi.

Uzun süredir kanserle savaşan ve 29 Kasım'da Fransa'nın Lens kentinde yaşamını yitiren 42 yaşındaki Diop, doğduğu Rufisque kentinde son yolculuğuna uğurlandı.

Binlerce kişinin akın ettiği cenaze töreninde, Diop'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra beraber top koşturduğu dönemin milli futbolcuları da hazır bulundu.

- Galatasaray'ın Senegalli golcüsü de Diop'u unutmadı

Öte yandan Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne de Hatayspor ile yapılan maç öncesi ısınmaya, Diop'un 19 numaralı formasıyla çıktı.

Diagne, maçta attığı golün ardından da yedek kulübesinden Diop'un formasını alarak kameralara gösterdi.

- Ulusal futbol müzesine adı verilecek

Diop'un cenazesi, dün getirildiği Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall'in katılımıyla düzenlenen törenle karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Sall, Diop'a gıyabında onur nişanı takdim etmiş ve Diop, sadece cumhurbaşkanları tarafından verilen bu nişana layık görülen ilk futbolcu olmuştu.

Sall ayrıca, 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları için Diamniadio'da inşa edilecek stadyumda yer alacak ulusal futbol müzesinin de Diop'un adını taşıyacağını duyurmuştu.

- 2002'deki Dünya Kupası'nda Türkiye'ye karşı oynamıştı

Lens, Fulham West Ham United, AEK ve Birmingham City'de de forma giyen Diop, 128 kez Premier Lig'de oynadı. Diop, 2002'deki Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında Türkiye'ye elenen Senegal Milli Takımı'nda da forma giymişti.

Diop, takımının Fransa'yı 1-0 yendiği turnuvanın açılış maçında da golü atan isim olarak kayıtlara geçmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadarına pes! Babacan'dan Başkan Erdoğan'a hakaret
Siyaset

Bu kadarına pes! Babacan'dan Başkan Erdoğan'a hakaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecinde sağlık sektörü kilitlenen ülkelere yardım gö..
Türkiye Serhat Pak’ın bu haberini konuşacak
Gündem

Türkiye Serhat Pak’ın bu haberini konuşacak

Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, teröristbaşı Gülen’e yönelik bomba bir bilgiyi bu akşam yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”..
Son açıklanan anket güldürdü! Oyları böyle dağıttılar
Gündem

Son açıklanan anket güldürdü! Oyları böyle dağıttılar

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma şirketi kendini gülünç duruma düşüren bir anket daha açıkladı...
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay