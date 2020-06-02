  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Senegal'de yeniden başlaması planlanan eğitime Kovid-19'lu öğretmen engeli

Yeniakit Publisher
2020-06-02 04:22:55 -
Senegal'de yeniden başlaması planlanan eğitime Kovid-19'lu öğretmen engeli

DAKAR (AA) - Senegal'de mart ayından bu yana ara verilen eğitime sınav sınıflarında bugünden itibaren yeniden başlanması kararı, bazı öğretmenlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Ziguinchor bölgesinde bazı öğretmenlerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Cumhurbaşkanı Macky Sall'in talimatıyla, sınav sınıflarında bugünden itibaren eğitimin yeniden başlaması planının ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, erteleme kararıyla virüsün okullarda yayılmasının engellenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Ulaştırma Bakanlığı da belediye otobüslerinin servis olarak kullanılması yönündeki projenin iptal edildiğini bildirdi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre, ülkede aktif vaka sayısı 1837'ye yükseldi. Şu ana kadar virüs bulaşan 1858 kişi iyileşirken, 43 kişi yaşamını yitirdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı