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Aktüel Senegal'de yeni hükümet kuruldu
Aktüel

Senegal'de yeni hükümet kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-11-01 21:15:17 -
Senegal'de yeni hükümet kuruldu

DAKAR (AA) - Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall, 37 üyeli yeni hükümeti kurdu.

Yeni hükümet, Cumhurbaşkanı Sall'ın imzaladığı kararnameyle kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, 37 üyeli hükümette 7 yeni isim ve 8 kadın üye yer aldı.

Yeni hükümette, Dışişleri Bakanlığına Aissata Tall Sall, İçişleri Bakanlığına Antoine Felix Diome, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine Oumar Samba Ba, Çevre, Sosyal ve Ekonomi Konseyine Idrissa Seck, Petrol ve Enerji Bakanlığına Sophie Gladima, Şehir Planlama ve Konut Bakanlığına Abdoulaye Sow ve Maden Bakanlığına da Oumar Sarr getirildi.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, 28 Ekim'de hükümeti feshettiğini duyurmuştu.

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