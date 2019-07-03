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"Sene Hep 2011" projesi

- Sene Hep 2011 Platformu adına Halit Şahin:"Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçağı, proje kapsamında değerlendirmek istiyoruz. Bu uçağın içinde 1967 yılından günümüze Trabzonspor'un bütün formaları, şampiyonluk zamanından kalan tüm görselleri, efsane futbolcuları sergileyeceğiz"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:57
"Sene Hep 2011" projesi


TRABZON (AA) - Trabzon'da, Sene Hep 2011 Platformunca hazırlanan "Sene Hep 2011" projesi basına tanıtıldı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında platform adına konuşan Halit Şahin, platform olarak Trabzon'a sosyal, kültürel ve sportif bir proje sunmak istediklerini belirtti.

"Sene Hep 2011" adını verdikleri projeyi Trabzonspor taraftarları ve aynı davaya hizmet eden insanların bir araya gelmesiyle oluşturmak istediklerini ifade eden Şahin, "Projede alanın yeri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan, uçak ise Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'tan olsun, diyoruz. Proje taraftarlardan, yer büyükşehirden, uçak ise Yomra Belediyesinden olursa şehrimize ne güzel bir eser veririz." diye konuştu.

Şahin, toplam 6 bin 100 metrakare alanda oluşturulmasını planladıkları projede, oyuncak müzesi, kütüphane, yerel sanatçıların eserlerinin sergilendiği bölüm, 3 Temmuz şike anıtı, çocuk parkı, ortak kullanım alanları, sosyal tesis, oyuncak ve kitap satış noktası ile TS Club Junior mağazasının yer alacağını kaydetti.

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de pistten çıkan ve Yomra Belediyesine tahsis edilen uçağı proje kapsamında değerlendirmek istediklerini aktaran Şahin, "Bu uçağın içinde 1967 yılından günümüze Trabzonspor'un bütün formaları, şampiyonluk zamanından kalan tüm görselleri, efsane futbolcuları sergileyeceğiz. Bu müzenin içerisinde taraftarlarımızın kendi anılarının olacağı, rahmetli büyüklerimizin, deplasmana giderken kaza yapan insanların, vefat eden kardeşlerimizin anılacağı bir müze düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Projeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ve Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a anlatacaklarını dile getiren Şahin, "Biz sadece tavsiye anlamında sunacağız. Belediye kendisi işletip gelirini kendisi elde edebilir." diye konuştu.

Şahin, proje için yer olarak Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yan tarafında bulunan uygun bir arazi veya Hüseyin Avni Aker Stadı'nın bulunduğu alanı önerdiklerini belirterek, sosyal medya hesaplarından tanıtacakları projeye Trabzonspor'a gönül vermiş herkesin paylaşımlarıyla destek olmasını istedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:57
  1. Sene Hep 2011 projesi
  2. Trabzonspor
  3. Uçak

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