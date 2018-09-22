Sendikalar asgari ücret tartışmasına erken başladı

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayında yapılacak pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” çağrısında bulunurken, diğer sendikalardan da Atalay’a destek geldi.

6 milyon çalışanın asgari ücretle geçindiğini söyleyen Ergün Atalay, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli bin 603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın. Domatesin fiyatı 5 lira, üzümün 7 lira oldu. 1.5 ay önce 22 lira olan yağın fiyatı 40 liraya çıktı” açıklamasında bulundu.

"GÜNÜN ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç da tüm çalışanların ücret kayıplarının bir şekilde telafi edilmesi gerektiğini belirterek, “Yılbaşında yürürlüğe girecek yeni asgari ücret için ise o günün şartları göz önünde bulundurulmalı. Bizim önerimiz, asgari ücret tespit komisyonunda Türkiye’deki tüm işçi konfederasyonlarının temsil edilmesidir. Çalışanlar için de bu güç birliği demektir” görüşünü dile getirdi.

MEMUR-SEN’DEN DESTEK

Memur-SenGenel Başkanı Ali Yalçın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın çağrısına destek verdi. Yalçın, “Ülkemiz şu anda ABD tarafından ekonomik yaptırımlara maruz bırakılmaktadır. Ama bu tutar sendikal anlamda bir tekliftir masaya oturulduğu zaman tartışılır ortak nokta bulunur. Dolayısıyla 2 bin TL’nin altında olmaması prensip anlayışıdır. Dolayısıyla süreç işlediğinde sonuç ortaya çıkacaktır. Ama asgari ücretin açlık sınırının altında olmaması bizim de desteklediğimiz bir konudur” dedi.