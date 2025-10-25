  • İSTANBUL
Sen yoluna ben yoluma! CHP’den yeni parti çıktı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, mahkemenin kurultay kararı sonrası CHP’Den yol ayırımı yaşanacağını ve yen bir parti kurulacağını iddia etti.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP kurultaylarını feshetme taleplerini reddetmesine dayanarak çarpıcı iddialarda bulundu. Burhan’a göre bu karar, Cumhuriyet Halk Partisi içinde iç dengeleri kökünden sarsabilecek bir dönüşümün başlangıcı olabilir.

YENİ PARTİ YOLDA

Burhan’a göre CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen il ve ilçe başkanları ile milletvekilleri, artık yeni bir yol ayrımına gelmiş gözüküyor. Bazı isimlerin “yeni parti kuralım” önerisini Kılıçdaroğlu’nun kapısına getireceği iddia ediliyor.

CHP’NİN ADAYI ÖZGÜ ÖZEL

Burhan, bu mahkeme kararıyla birlikte Ekrem İmamoğlu’nun adaylık fikrinin fiili olarak sona ereceğini savunurken, CHP içindeki dengelerin Özgür Özel lehine kurulacağını ve Özel’i cumhurbaşkanı adayı pozisyonuna yaklaştıracacağını açıkladı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KONUŞACAK

Burhan ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun “partideki yanlışlıklar” ve çözüm yolları üzerine medya önünde açıklamalar yapacağını, konuşmaların yakın zamanda medyaya verileceğini ifade etti.

Mahkeme sürecinin etkilenmemesi adına Kılıçdaroğlu’nun şu anda açıklama yapmadığını iddia eden Burhan, karardan sonra “yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlıklara ilişkin açıklamaların gelebileceğini öne sürdü.

Yorumlar

Kul

Çok iyi olur.chp temizlenir.

bencede ayrılmalı artık gercek atatürkcüler cıkmalı

demciler ve kemalciler temzilenmeli artık bu partiden
