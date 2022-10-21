Sen ne yaptın böyle hacı nine? Ağzınız bir karış açık kalacak
Ankara'nın Mamak ilçesinde gece gürültü yapan kocasını bıçakla öldüren 76 yaşındaki kadın, yaşı göz önünde bulundurularak 16 yıl 8 ay ev hapsiyle cezalandırıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde gece gürültü yapan kocasını bıçakla öldüren 76 yaşındaki kadın, yaşı göz önünde bulundurularak 16 yıl 8 ay ev hapsiyle cezalandırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde, geçtiğimiz ocak ayınca dehşet bir olay yaşandı.
76 yaşındaki Mevlüde Akgün, gece gürültü yaparak kendisini uyutmayan ve üzerine bıçakla yürüyen 60 yıllık eşini, 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mevlüde Akgün hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"Ben zarar vermedim"
Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Akgün ve avukatı katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan Akgün, "Ben zarar vermedim." dedi.
Ardından kararını açıklayan mahkeme, Akgün'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
16 yıl 8 ay ev hapsi
Akgün'ün cezası, daha sonra eylemi 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 16 yıl 8 aya indirildi.
Ayrıca sanığın yaşı, sağlık sorunu ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Sanık hakkında, ceza süresi boyunca 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartı uygulandı.