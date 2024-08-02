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Gündem Sen misin provokatörlük yapan! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

Sen misin provokatörlük yapan! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 11:20:00 -
Sen misin provokatörlük yapan! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

Sahipsiz köpek düzenlemesine ilişkin TBMM'den geçerek yasalaşmasının ardından Gazi Meclis'i hedef alan Berna Laçin hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Ahlaksız sahneleri ile kendisine 'sanatçı' sıfatını uygun bulan Berna Laçin adlı kadın, yine bir rezaletiyle gündeme geldi.

Sahipsiz köpek düzenlemesine ilişkin TBMM'den geçerek yasalaşmasının ardından Gazi Meclis'i hedef alarak provokatörlüğe soyunan ünlü oyuncu Berna Laçin hakkında harekete geçildi.

GAZİ MECLİS'İ HEDEF ALARAK PROVOKASYON YAPMIŞTI

TBMM Kürsüsü, Başkanlık Divanı ve milletvekillerinin bulunduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında "Utançla hatırlanacaksınız Lanetlisiniz" şeklinde yazarak paylaşan Berna Laçin hakkında TCK'nın 301/1. maddesinde düzenlenen “TBMM’yi Alenen Aşağılama” resen soruşturma başlatıldı.
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