Buhar çıkışıyla birlikte dev oluyor resmen: Kötü kokulara en kolay numara ütü! Mis gibi kokuyor
Herkes için evde sıkıcı bir hale girdiği konuşulan ütünün bu faydasına çok şaşıracaksınız.
Ütü yapmak çoğumuz için sıkıcı bir ev işi olsa da bu küçük "parfüm hilesi" hem ütü yapma keyfinizi artıracak hem de gardırobunuzun kapağını her açtığınızda sizi bir çiçek bahçesinde hissettirecek. Pahalı çamaşır parfümlerine ya da kimyasal içerikli ütü sularına servet ödemenize hiç gerek yok! Ütü yaparken çamaşırları mis gibi kokutan hile haberimizde…
Meğer ütü suyunun içine eklenen o "tek damla" gizemli içerik, tüm evin havasını değiştirmeye yetiyormuş. İşte çamaşırlarınızın kokusunu günlerce hapseden o pratik yöntem...
Ütü yaparken su haznesine ekleyeceğiniz "Saf Uçucu Yağlar", ısının etkisiyle kumaşın liflerine derinlemesine nüfuz eder. Buhar çıkışıyla birlikte koku hapsolur ve giysileriniz kurusa bile o taze koku kalmaya devam eder.
Hangi Yağı Seçmeli? Lavanta Yağı: Nevresimler ve yastık kılıfları için idealdir; sakinleştirici etkisiyle uykunuzu güzelleştirir.
Limon veya Portakal Yağı: Enerji verir, özellikle beyaz gömleklerde temizlik hissini perçinler.
Okaliptüs veya Nane Yağı: Ferahlık arayanlar için en iyi seçenektir, hijyenik bir koku bırakır.
Karışımı Hazırlayın: Ütünün su haznesine yağı doğrudan damlatmak yerine, bir kenarda 1 litre içme suyuna 3-4 damla seçtiğiniz uçucu yağı ekleyin. Çalkalayın: Yağ ve su tam karışmasa da iyice çalkalayarak moleküllerin dağılmasını sağlayın.
Ütüye Ekleyin: Hazırladığınız bu kokulu suyu ütünün haznesine dökün. Buhar Etkisi: Ütü ısındığında çıkan her buhar, çamaşırlarınıza o eşsiz kokuyu mühürleyecektir.
Leke Riski: Yağı doğrudan kumaşın üzerine damlatmayın, mutlaka suyla seyreltin. Özellikle ipek gibi hassas kumaşlarda önce görünmeyen bir köşede deneyin. Kireç ve Tıkanma: Saf uçucu yağlar (essential oils) uçucu olduğu için tıkanma yapmaz ancak "esans" adı altındaki şekerli parfümleri kullanmaktan kaçının. Ütünüzün sağlığı için her zaman distile su veya içme suyu kullanmaya özen gösterin.
