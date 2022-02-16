Sen misin AK Parti’ye saldıran! Abdullatif Şener kendi topuğuna sıktı

Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP’ye geçtikten sonra iyice şaşkın ördeğe döndü. İçinde bulunduğu o ‘kirli muhalefet’ söyleminden etkilenen Şener, kendi sorumluluğunda olduğu dönemi dahi suçladı ve topuğuna sıktı.

Sen 5 yıl boyunca başbakan yardımcılığı yapmadın mı bay Şener?

TV5 televizyonunda Mustafa Yılmaz’ın moderatörlüğündeki Kulis Ankara’da konuşan CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, 6 benzemezin toplantısını değerlendirdi ve şu iddialarda bulundu:

“Bence bu fotoğraf tarihi bir fotoğraftır ve bu buluşmada tarihi bir gündür. Ülkenin geleceği ile ilgili dönüşüm müjdesini sunan bir fotoğraftır. Maalesef 20 yıldır Türkiye iyi yönetilmemiştir. 20 yılın bilançosunu topladığımız zaman bir felaket dönemi olarak nitelemek mümkündür.”





