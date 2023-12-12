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Gündem Sen kimin ağacını NE HAKLA kesiyorsun hırsız Yahudi
Gündem

Sen kimin ağacını NE HAKLA kesiyorsun hırsız Yahudi

Yeniakit Publisher
2023-12-12 09:18:00 -
Sen kimin ağacını NE HAKLA kesiyorsun hırsız Yahudi

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin korumasında Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti.

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria’da yer alan Avarta köyü dışındaki Filistinlilere ait mahsulleri çalarak, zeytin ağaçlarını kesti.

İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din tarafından paylaşılan görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerin ağaçlardaki zeytinleri toplayarak çuvala koyduğu, ardından araçlarına taşıdığı ve bazı yerleşimcilerin ise ağaçları kestiği görüldü.

Yesh Din tarafından yapılan açıklamada, “Bugün erken saatlerde onlarca yerleşimci Hanuka Bayramı’nı Avarta köyü dışında Filistinlilere ait zeytin ağaçlarından mahsulleri çalarak kutladı. İsrail askerlerinin eşlik ettiği hırsızlığın ardından yerleşimciler birkaç ağacı kesmeye başladı” denildi.
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Yorumlar

Bekir KALINSAZLIOĞLU

yahudiler !!!! Bayrama bak sen bayrama !!!! Çalma bayramı, katliam bayramı, bayramı!!!! Allah c.c. soyunuzu kurutsun, yeriniz cehennemin en alt katmanı olsun inşallah!!!! kudurmuş köpekler!!!!

veli ali

alarko holdingin sahipleri hisselerini / paylarını satıyormuş, israilin bugünlerde çok paraya ihtiyacı var, bu iki tespitin birbiriyle illiyet bağı olabilir mi
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