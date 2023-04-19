Sen kimi kandırıyorsun Kemal efendi? 'Sana söz' sahtekarlığı

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Cumhurbaşkanına hakaret diye bir suç olmayacak” sözünü verip normal bir haber nedeniyle Akit'e açtığı davaya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Gözümüzün içine baka baka “Sana söz” diyorlar..

Ne sözü veriyorlar?

“Cumhurbaşkanına hakaret diye bir suç olmayacak” sözü veriyorlar..

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İyi de, şu an biz anamuhalefet partisi genel başkanına bırakın hakaret etmeyi, eleştiride bile bulunamıyoruz.

Hayır, hayır.. Savcılık re’sen başlatmıyor soruşturmayı..

“Sana söz” diyen adamın avukatının şikayeti ile, savcılık ifadeye çağırıyor, bizleri..

Hem de, öyle Lütfü Türkkan’ın şehit bacısına ettiği “sinkaflı küfür” falan değil, yapılan..

Altı üstü, “Kılıçdaroğlu Ekim ayında ‘Kasım’ı bekleyin’ demişti. ‘Patlamayı mı kastetti’ sorusu gündemde” başlıklı bir haber yapılmış..

Yumuşak karınlarına dokunmuş olmalıyız..

Bunun neresinde ne suçu buldular ise..

Hemen savcıya koşmuşlar.

Bir habere, üç suçtan birden şikayette bulunmuşlar..

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