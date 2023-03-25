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Siyaset Sen hala ‘Ben kefilim’ diye konuş Temel bey! CHP’li Özdemir’den küstah ‘imam hatip’ sözleri
Siyaset

Sen hala ‘Ben kefilim’ diye konuş Temel bey! CHP’li Özdemir’den küstah ‘imam hatip’ sözleri

Yeniakit Publisher
2023-03-25 15:55:00 -

CHP'li Özdemir İnce, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "Ben CHP'ye kefilim" sözlerini boşa çıkaran skandal sözler sarf etti. İmam hatip öğrencilerinin üniversitede okumaya haklarının olmadığını söyleyen İnce, imam hatip liselerinin kapatılması gerektiğini de savundu.

İmam hatip düşmanlığı yıllar geçse de bitmiyor. İslam'a alenen cephe alamayan laikçiler, imam hatipler üzerinden kinlerini kusmaya devam ediyor.

Tele 1 ekranlarında Namık Koçak'ın sunduğu programa katılan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özdemir İnce, Tele1 canlı yayınında skandal ifadeler kullandı. Programda imam hatip liseleri hedef alındı.

İnce, burada yaptığı açıklamalarda imam hatip liselerinin hedeflerinin camilere din adamı yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Öte yandan mezunların üniversiteye gitme hakkı olmadığını söyleyen İnce, "İmam hatip mezunlarının gidecekleri yerler Yüksek İslam Enstitüsü ve İlahiyat Fakülteleri." dedi.

İmam hatipleri hedef alan ince sözlerine şöyle devam etti:
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İmam hatip liseleri neden kuruldu, camilere din adamı yetiştirmek için. Bir tek amacı vardır imam hatip liselerinin, o da camilere din adamı yetiştirmek.

İmam hatipliler haddinden fazla değil, üniversitelere giriyorlar.

Üniversiteye girme hakları yok. Onların girecekleri yerler İslam Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi.

Din adamı olarak 18 yaşına kadar yetiştirilmiş bir adam dünyaya bilim açısından bakamaz. Belki aşırı söylüyor olabilirim, jakoben diyorlar. Jakobenliği de kabul ediyorum. Cumhuriyetçilik aynı zamanda jakobenliktir.

İmam hatip okullarının yüzde 90'ının sivil liseye, fen lisesine dönüştürülmesi lazım. Bütün devlet kadroları imam hatip mezunları ile dolduruldu.

Bu mantık dışı bir şeydir. Devlet kadrolarının mühendislerle, müzisyenlerle, harbiyeliler ile doldurulduğunu düşün.

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