Sen gündemi kaçırmışsın İsmail! Biz henüz Ebrar'dan voleybolu tartışmaya geçemedik

Ebrar Karakurt, Abdulhamid adındaki bir sosyal medya kullanıcısıyla girdiği diyalogtan sonra, "Boş yapma Abdulhamid" mesajı paylaştı.

Ebrar'ı maşa olarak kullanan İslam ve aile düşmanları bu mesajı sloganlaştırdı.

Sahipleri Ebrar'ın eline bir de pankart tutuşturdu.

Voleybol takımının maçının olduğu akşam, yani Abdulhamid adlı sosyal medya kullanıcısıyla tartıştıktan birkaç gün sonra, sapkın Ebrar bu sefer de üzerinde "Boş yapma Abdulhamid" yazılı afişle poz verdi.



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Bu da yetmedi, Duman grubunun solisti esrarkeş Kaan Tangöze sözde voleybol maçı kutlamalarında, sahneden şöyle seslendi: Bir boş yapma Abdulhamid çekelim mi?

Tüm bu gelişmeleri koyun kitlesine yorumlayan İsmail Saymaz ise, "Adamın adı Abdulhamid? Mahmut mu diyecek?" ifadelerine sığındı.

İsmail Saymaz, eşcinsel sapkın ruh sağlığı bozuk Ebrar Karakurt'u, İstiklal Marşı'nı okurken ağlaması sebebiyle öve öve bitiremedi.

Sözlerinin sonunda da sanki voleybol takımının gayr-i ahlaki forması tartışılıyormuşcasına, "Müslüman Türk milleti kadın voleybolculara karşıymış gibi konuşuyorlar. Hayır kardeşim. Müslüman Türk milleti bu zaferi doyasıya kutladı." dedi.

İşte İsmail Saymaz ve türevlerinin meşrulaştırmaya çalıştığı insanlık dışı hayat: