  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sen evde kal, Ardahan Belediyesi çalışıyor

Ardahan Belediyesi Fen işleri müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde su arızalarını, yağmur suyu bacaları ve kanalizasyon bakım-onarım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 12:46:40 -
Sen evde kal, Ardahan Belediyesi çalışıyor

Ardahan Belediyesi Fen işleri müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde su arızalarını, yağmur suyu bacaları ve kanalizasyon bakım-onarım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.


Altyapıda revizyonun yanı sıra hat temizliği, kanalizasyon baca temizliği ve menfez yapımı gibi bakım çalışmalarını arttıran ekiplerimiz vatandaşa sorunsuz bir bayram geçirtmek için gece gündüz çalışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı