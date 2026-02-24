  • İSTANBUL
Teşkilat'ta kimsenin tahmin etmediği ayrılık! İzleyici şok olacak!
Kültür - Sanat

Teşkilat'ta kimsenin tahmin etmediği ayrılık! İzleyici şok olacak!

TRT1'in her Pazar akşamı iple çekilen sevilen dizisi Teşkilat’tan ayrılanlar kervanına yeni bir isim daha eklendi. 'Ejder Tangöz' karakteriyle ekran başındakilere aksiyon ve gerilim dolu anlar yaşatan Erkan Petekkaya, bu hafta Teşkilat'a elveda diyecek.

Burak Arlıel'in yönetmenliğinde çekimleri gerçekleştirilen ve 6 sezondur TRT1 ekranlarında yayın macerasına devam eden Teşkilat'ta çok konuşulacak bir ayrılık yaşanacak. Teşkilat Senaryo Ekibi'nin senaristliğini üstlendiği projede 'Ejder Tangöz' karakteriyle geniş kitlelere adından söz ettiren Erkan Petekkaya'nın hikayesine nokta koyulacak.

Teşkilat dizisinde Mahmut Ağa'nın kardeşi rolüyle kameralar karşısına geçen Erkan Petekkaya'nın 73. bölümde serüveninin biteceğinin ve söz konusu ayrılığın haftalar öncesinde planlı olduğunun bilgisine ulaşıldı.

