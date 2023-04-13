  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece gelecek 5 yılı değil...

BM'den Kuzey Kore'ye kınama

"TCG Anadolu'ya ihtiyacımız yok, motorunda da sorun var" diye skandal bir açıklama yapmıştı. Tuğamirale Tümamiralden tokat gibi cevap

DEVA geri adım atmıyor! Babacan 'yedirmeyiz' diyor

TCG Anadolu laikçi beceriksizlerde gaz yaptı!

ABD'yi sarsan skandal rezalette yeni gelişme! Eva Kaili serbest kaldı: Katar, iddiaları reddetmişti

Arap Birliği üyelerinden Fas, talebi üzerine flaş karar: Savaş uçaklarına ABD onayı çıktı!

Canan Kaftancıoğlu Muharrem İnce'yi 2018 seçimi üzerinden hedef aldı!

23. gece kılınan Teravih namazının hikmeti! Cübbeli Ahmet Hoca anlattı

Gram altın için ekonomistten ezber bozan olay tahmin, o rakam: Altının fiyatlarında tahminler! O tarihte şahlanacak
Gündem Sen bu cesareti nereden aldın? Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı'ndan İslam'a ilişkin skandal sözler!
Gündem

Sen bu cesareti nereden aldın? Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı'ndan İslam'a ilişkin skandal sözler!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 23:58:00 -

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, yüce dinimiz İslam'a ilişkin hadsizce ifadeler kullandı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, haddi aşan ifadeler kullandı.

Ülkenin ezici çoğunluğunun Müslüman olduğu Türkiye'de densizce konuşan Bozkurt, yüze dinimiz İslam için "uydurulmuş din" ifadesini kullandı:

Hüsnü Bozkurt şöyle konuştu:

Emperyalizmin; laik cumhuriyeti, referansı uydurulmuş din olan bir teokratik devlete, bir Ortadoğu devletine, bir Suudi Arabistan'a, bir Birleşik Arap Emirlikleri türü devlete dönüştürme planı var.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23