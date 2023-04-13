Sen bu cesareti nereden aldın? Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı'ndan İslam'a ilişkin skandal sözler!
Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, yüce dinimiz İslam'a ilişkin hadsizce ifadeler kullandı.
CNN Türk canlı yayınında konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, haddi aşan ifadeler kullandı.
Ülkenin ezici çoğunluğunun Müslüman olduğu Türkiye'de densizce konuşan Bozkurt, yüze dinimiz İslam için "uydurulmuş din" ifadesini kullandı:
Hüsnü Bozkurt şöyle konuştu:
Emperyalizmin; laik cumhuriyeti, referansı uydurulmuş din olan bir teokratik devlete, bir Ortadoğu devletine, bir Suudi Arabistan'a, bir Birleşik Arap Emirlikleri türü devlete dönüştürme planı var.
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