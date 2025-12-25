‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun?’ Ümit Özdağ’ın adamlarından vatandaşa tehdit

Zafer Partililerin vukuatlarına bir yenisi daha eklendi. Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan, kasiyeri tehdit etti.

Edinilen bilgilere göre, olay, İzmir-Aydın karayolu üzerinde Selçuk girişinde yer alan bir benzin istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre, Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan, markette görev yapan kasiyere yönelik olarak, "Ne gülüyorsun. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Kerem Gülkoparan bir araştırın. Mesai çıkışı seni bekleyeceğim. O gözlükleri sana lens yapmazsam benim adım Kerem Gülkoparan değil. İsmimi iyi ezberle. Ben Zafer Partisi ilçe başkanıyım" şeklinde tehdit içeren ifadeler kullandı.

Tehdit anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, “Muhalefette iken böyleler de ya iktidara gelseler kim bilir neler yapacaklar” diye sitem ettiler.