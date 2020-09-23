Sen babalık yapmış olsaydın çocuğun elinde sapanla sokaklarda olur muydu?

Devlete karşı düzenlenen ülkenin adeta altüst edildiği Gezi Parkı olaylarında 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davanın bugünkü duruşmasında baba Sami Elvan skandal sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanını suçladı

Gezi Parkı olayları esnasında Okmeydanı'nda düzenlen eylemlerde polise karşı saldırı düzenlerken başına gaz fişeği isabet ederek yaralanan, kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybeden Berkin Elvan davasında baba Sami Elvan konuştu. Polise saldırken yaralanan Elvan'ın babası Sami Elvan, skandal sözlerle Berkin Elvan'ın özellikle seçildiğini belirterek "Hiçbir olay yokken benim çocuğumu bu ekrandaki katil, tetikçi vurdu. 13 yaşındaki bir çocuk nasıl terörist olabilir? Bunu açıklasınlar” dedi. Mahkeme başkanına çağrıda bulunan Sami Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayarak "Benim çocuğumun katili bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. Karar verirken çocuğunuz varsa aklınıza onları getirip verin” ifadelerini kullandı.

"Sen babalık yapmış olsaydın..."

Polise saldırıken gaz fişeğinin isabet etmesi sonrası hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan'ın mahkemedeki polis memuruna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözleri kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı. Sami Elvan'ın sözleri "Sen babalık yapsaydın 13 yaşındaki çocuğun sokaklarda DHKP-C’lilerin yönlendirdiği bir çocuk olur muydu? Sen babalık yapmış olsaydın o çocuğun elinde polise atılmak üzere sapan olur muydu? Ağzında maske olur muydu?" şeklinde yorumlandı.