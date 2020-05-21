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Semt pazarlarında koronaya geçit yok

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde Çarşamba ve Perşembe günleri açılan semt pazarlarında yoğun denetimler sürdürülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:11:11 -
Semt pazarlarında koronaya geçit yok

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde Çarşamba ve Perşembe günleri açılan semt pazarlarında yoğun denetimler sürdürülüyor. Gün içerisinde semt pazarlarına giriş çıkışlarda ateş ölçerler ile vatandaşların ön sağlık taramaları yapılırken sosyal mesafeler konusunda da uyarılar yapılıyor.


Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından dezenfektan ve maske dağıtılan pazarlarda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların girişlerine izin verilmiyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlarla görüşerek taleplerini aldı. Korona tedbirleri kapsamında belediye tarafından yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti diye getiren vatandaşlar Başkan Orhan’a teşekkür ettiler. Esnaf ve vatandaşlara maske dağıtan Başkan Orhan, salgın sonrasında da denetimlerin ve tedbirlerin artarak devam ettirileceğini söyledi.


Erzurum genelinde pozitif vaka sayısının az oluşuna dikkat çeken Başkan Orhan, “Erzurum’da çok şükür salgından kaynaklı pozitif vaka sayımız çok düşük seyrediyor. İnanıyoruz ki çok yakında sıfıra ineceğini göreceğiz. Belediye olarak salgınla mücadelede gece gündüz çalışıp önlemler ve denetimlerimizi sürdürüyoruz. Esnafımız ve vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını idame ettirmeleri en büyük gayemizdir” dedi.

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