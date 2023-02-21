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Aktüel Semt pazarlarında fiyatlar resmen fırladı! Yüzde 150'ye varan artış
Aktüel

Semt pazarlarında fiyatlar resmen fırladı! Yüzde 150'ye varan artış

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki sera ve tarlalar büyük hasar gördü. Ürün lojistiğinde yaşanan aksamaların etkisiyle İstanbul’da semt pazarlarında fiyatlar resmen uçuşa geçti.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 17:44:00 - 2023-02-21 17:45:13

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve toplamda 10 ili etkileyen deprem sonrasında sera ve tarlalar hasar gördü. Ürün lojistiğinde yaşanan aksamaların etkisiyle İstanbul’da semt pazarlarında fiyatlar yukarı fırladı. Esnaf, sebze fiyatlarında yüzde 150 artış olduğunu belirtti.

Yüzde 150 artış yaşandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetinde yaşanan depremlerin ardından sebze fiyatları yükselişe geçti. Deprem ile birlikte seralar hasar görürken, çiftçiler ise tarlalara giremedi. Deprem, çevre illeri de etkilerken yollarda yaşanan yoğunluk ise ürün tedariki olumsuz etkilendi.

Maydanoz, dereotu, ıspanak, pırasa, beyaz lahana, roka gibi ürünlerin çoğu deprem bölgesinden gelirken, bu ürünlerde yüzde 150 civarında artış oldu. Fiyat artışının 3-5 gün geçerli olduğunu belirten hal esnafı, daha sonrasında ise fiyatların normal döndüğünü söyledi.

Sebzelerin çoğu deprem bölgesinden

Hale gelen ürünlerin birçoğunun deprem bölgesinden geldiğini belirten hal esnafı Nurullah Dağıstanlı, "Bilhassa bu mevsimde maydanoz, dereotu, ıspanak, pırasa, beyaz lahana, roka gibi ürünlerin çoğu deprem bölgesinden geliyor. Afetten kaynaklı kimsenin bu ürünleri toplamaya zaman ve gücü olmadı, ürünlerde yüzde 150 civarında artış oldu. Bu ürünlerin geneli Hatay, Adana gibi illerden geliyor. Biz ürün satarken zorlandık" dedi.

Ürün azlığından dolayı bir demet maydanozu 25 TL’ye sattıklarını belirten Dağıstanlı, "Şimdi ürün bolluğundan 5 TL’ye satıyoruz. Yollardan dolayı ürün gelebilecek illerden ürünler gelmedi. Bu durum ilk üç gün sürdü. Şimdi ise düzene girmeye başladı. İlerleyen zamanlarda tekrar çiftçiler ürünleri toplamaya başlayacaktır" şeklinde konuştu.

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