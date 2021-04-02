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Yaşam Semt pazarları kurulacak mı? Cumartesi günü pazarlar açılır mı?
Yaşam

Semt pazarları kurulacak mı? Cumartesi günü pazarlar açılır mı?

Hafta sonu pazarlar kurulacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. Bu sebeple vatandaşlar hafta sonu, semt pazarlarının kurulup kurulmayacağını araştırıyor. Peki, hafta sonu pazarlar kurulacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 22:11:00 -
Semt pazarları kurulacak mı? Cumartesi günü pazarlar açılır mı?

Haftalık alışverişlerini semt pazarlarından yapan milyonlar, hafta sonu pazarların kurulup kurulmayacağını merak ediyor. Peki, hangi illerde pazarlar kurulacak?

Semt pazarları kurulacak mı? Cumartesi günü pazarlar açılır mı?

Hafta sonu yasakları gerdi döndü. Çok yüksek riskli 58 ilde sokağa çıkma yasağı 2 Nisan Cuma akşamı saat 21.00’de başladı. Kısıtlama 5 Nisan Pazartesi 05.00’te sona erecek. Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu için semt pazarları kurulmuyor. Hafta sonu kurulması gereken pazarlar belediyelerin belirlediği takvime göre hafta içi açılıyor. Bu sebeple yaşadığınız ilçe belediyesinin web sitesine göz atabilirsiniz.

Yüksek riskli illerde ise cumartesi günleri 05.00-21.00 saatlerinde kısıtlama uygulanmıyor. Bu illerde cumartesi günleri pazarlar kuruluyor. Cumartesi 21.00’de başlayan yasak ise pazartesi 05.00’te sona erecek. Bu sebeple yüksek riskli illerde Pazar günleri, semt pazarları açılmıyor. Söz konusu pazarların hangi gün açılacağını ise belediyelerin web sitelerine göz atarak öğrenebilirsiniz.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller: Şırnak

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak

Sokağa çıkma yasağı olan iller? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?
Sokağa çıkma yasağı olan iller? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

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Sokağa çıkma yasağı olan iller? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

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