Semizotu salatası tarifleri: Sarımsaklı semizotu salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu ve sarımsaklı

Semizotu Salatası Tarifi İçin Malzemeler

1 demet semizotu

salatalık

domates

2-3 kaşık konserve mısır

zeytinyağı

limon suyu

Semizotu Salatası Tarifi Nasıl Yapılır?

Semizotu demetini kağıdına gelmeden kesin ve bol suda yıkayın. Tüm malzemeleri doğrayın ve zeytinyağı, limon suyu ekleyip karıştırın.

Semizotu Salatası yoğurtlu tarifi

Malzemeler

Birinci tarif için:

Semizotu

Sarımsak

Süzme yoğurt

Tuz

İkinci tarif için:

Semizotu

Limon

Sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

Sarımsaklı Semizotu Salatası Nasıl Yapılır?

Semizotu çeşitliliği ve faydası bol olan bir bitki… İster salatasını ister yemeğini yiyin her haliyle beğenilen semizotunun bugün harika iki tarifini sunuyoruz. Semizotu salatası ile yemeklerinizin yanında hem pratik bir salata hazırlamış olacaksınız hem de sağlıklı iki tarif öğrenmiş olacaksınız.

Yoğurtlu semizotu salatası

Hazırlaması sadece 3 dakika süren yoğurtlu salatası oldukça lezzetli.

Nasıl yapılır?

1. adım: Öncelikle semizotunu iyice temizleyin. Daha sonra küçük parçalara bölün.

2. adım: Bir kabın içinde yoğurt, tuz ve sarımsağı karıştırın ve semizotunun üzerine döküp iyice karıştırın. Dilerseniz üzerine zeytinyağı dökebilirsiniz.

Sarımsaklı semizotu salatası

Yoğurtlusu kadar sarımsaklısı da lezzetli ve pratik…

Nasıl yapılır?

Semizotunu iyi temizledikten sonra yine küçük parçalara ayırın. Bir kabın inde limon suyunu, tuz, yağı ve sarımsağı karıştırın. Tercihe göre limonu daha fazla yapabilirsiniz. Sosunuzu semizotunun üzerine dökün.

Afiyet olsun.