Semizotu salatası tarifleri: Sarımsaklı semizotu salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu ve sarımsaklı
Semizotu salatası yazın en vazgeçilmez tatlarından biri. Yoğurtlu ve sarımsaklı çeşidi ile her damat tadına uygun semizotu salatası yemeklerin yanında mutlaka olmalı. İşte iki muhteşem semizotu salatası…
Semizotu Salatası Tarifi İçin Malzemeler
- 1 demet semizotu
- salatalık
- domates
- 2-3 kaşık konserve mısır
- zeytinyağı
- limon suyu
Semizotu Salatası Tarifi Nasıl Yapılır?
Semizotu demetini kağıdına gelmeden kesin ve bol suda yıkayın. Tüm malzemeleri doğrayın ve zeytinyağı, limon suyu ekleyip karıştırın.
Semizotu Salatası yoğurtlu tarifi
Malzemeler
Birinci tarif için:
Semizotu
Sarımsak
Süzme yoğurt
Tuz
İkinci tarif için:
Semizotu
Limon
Sarımsak
Zeytinyağı
Tuz
Sarımsaklı Semizotu Salatası Nasıl Yapılır?
Semizotu çeşitliliği ve faydası bol olan bir bitki… İster salatasını ister yemeğini yiyin her haliyle beğenilen semizotunun bugün harika iki tarifini sunuyoruz. Semizotu salatası ile yemeklerinizin yanında hem pratik bir salata hazırlamış olacaksınız hem de sağlıklı iki tarif öğrenmiş olacaksınız.
Yoğurtlu semizotu salatası
Hazırlaması sadece 3 dakika süren yoğurtlu salatası oldukça lezzetli.
Nasıl yapılır?
1. adım: Öncelikle semizotunu iyice temizleyin. Daha sonra küçük parçalara bölün.
2. adım: Bir kabın içinde yoğurt, tuz ve sarımsağı karıştırın ve semizotunun üzerine döküp iyice karıştırın. Dilerseniz üzerine zeytinyağı dökebilirsiniz.
Sarımsaklı semizotu salatası
Yoğurtlusu kadar sarımsaklısı da lezzetli ve pratik…
Nasıl yapılır?
Semizotunu iyi temizledikten sonra yine küçük parçalara ayırın. Bir kabın inde limon suyunu, tuz, yağı ve sarımsağı karıştırın. Tercihe göre limonu daha fazla yapabilirsiniz. Sosunuzu semizotunun üzerine dökün.
Afiyet olsun.