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Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, son dönemde sosyal medyada yer alan çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu. Yıldırım, bu söylemlere tepki gösteren CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na da teşekkür etti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:31
Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

Haber Türk'ten Kübra Par'a ilk kez konuşan Semiha Yıldırım şu ifadeleri kullandı;

Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım. Herkes “Neden böyle yaptın, ne oldu?” diye sordu. “Hiçbir şey yok” dedim. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yokken çok üzdüler beni.

Ardından Millet İttifakı Adayı Ekrem İmmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun bu söylemlere karşı çıktığını hatırlatan Kübra Par'a şu şekilde konuştu:

Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duygusuna, düşüncesine saygı duyuyorum. Hak etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kalınca üzülüyoruz tabii. Bunun için basından biraz uzak duruyorum.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:31
  1. Semiha Yıldırım
  2. Dilek İmamoğlu

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  • baver yesilyurtbaver yesilyurt36 dk önce
    hayret! Akit'in bu haberi "Dilek imamoglundan Semiha Yildirim a buyuk saygisizlik" seklinde vermesi gerekirdi.:p

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