Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

Haber Türk'ten Kübra Par'a ilk kez konuşan Semiha Yıldırım şu ifadeleri kullandı;

Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım. Herkes “Neden böyle yaptın, ne oldu?” diye sordu. “Hiçbir şey yok” dedim. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yokken çok üzdüler beni.

Ardından Millet İttifakı Adayı Ekrem İmmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun bu söylemlere karşı çıktığını hatırlatan Kübra Par'a şu şekilde konuştu:

Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duygusuna, düşüncesine saygı duyuyorum. Hak etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kalınca üzülüyoruz tabii. Bunun için basından biraz uzak duruyorum.