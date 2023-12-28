Semih Kılıçsoy'la anlaşma tamam!

Beşiktaş Yönetimi, Trendyol Süper Lig’deki ilk golünü Atakaş Hatayspor deplasmanında atarak galibiyette önemli pay sahibi olan Semih Kılıçsoy’un sözleşmesini revize etmek için harekete geçti.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba dün Semih Kılıçsoy’un temsilcisiyle bir araya geldi. Aybaba görüşmede U-19 Akademi Takımı’ndan sezon başında A takım kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki santrforun 2025’te bitecek sözleşmesini 2028’e kadar uzatmak istediklerini bildirdi. Samet Aybaba yeni sözleşmeyle birlikte Semih’in yıllık garanti ücretini iyileştirmeyi planlandıklarını da ifade etti.

Semih Kılıçsoy’un temsilcisi ile Samet Aybaba arasındaki görüşmenin olumlu geçtiği ve tarafların prensipte el sıkıştıkları aktarıldı. Buna göre genç golcünün mukavelesi önümüzdeki günlerde 2028’e kadar yenilenecek. Semih’in yıllık garanti ücretine de hatırı sayılır bir iyileştirme yapılacak.

Siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy’un yanı sıra Demir Ege Tıknaz, Yakup Arda Kılıç, Serkan Emracan Terzi, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Aytuğ Batur Kömeç’in sözleşmelerini de güncellemek istiyor. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba’nın önümüzdeki günlerde bu futbolcuların temsilcileriyle de bir araya gelerek kontrat uzatma teklifinde bulunması bekleniyor.