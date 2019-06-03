0553 313 94 23

Semenya, 800 metrede yarışabilecek

- İsviçre Federal Mahkemesi, Semenya'nın, IAAF tarafından getirilen kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik kural değişikliğine yaptığı itirazı kabul etti

03 Haziran 2019 Pazartesi 22:48
Semenya, 800 metrede yarışabilecek


LOZAN (AA) - İsviçre Federal Mahkemesi, Güney Afrikalı atlet Caster Semenya'nın 800 metrede yarışmasını engelleyen kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik kural değişikliğini askıya aldı.

Güney Afrikalı atletin avukatları tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik getirdiği kural değişikliği için Semenya'nın İsviçre Federal Mahkemesine yaptığı itirazın kabul edildiği duyuruldu.

IAAF, geçen yıl yaptığı kural değişikliği ile testosteron hormonu yüksek kadın sporcuların 400 ile 1600 metre arası yarışlara hormon seviyesini düşüren ilaçlar kullanması halinde katılabileceğini açıklamıştı.

Cinsel ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle uzun süre tartışılan bu kural değişikliğinin ardından testosteron hormonu yüksek sporcular arasında yer alan Semenya, karara itiraz ederek Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurmuştu.

CAS, Semenya'nın testosteron hormonu sınırlamasının kaldırılması için yaptığı başvuruyu geçen ay başında reddetmişti.

Mahkeme kararının ardından 800 metrede yarışabilecek Semenya, bu mesafede iki olimpiyat (2012 Londra, 2016 Rio) ve üç dünya (2009 Berlin, 2011 Daegu, 2017 Londra) şampiyonluğu elde etmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 22:48
  1. Atletizm
  2. CAS
  3. Caster Semenya
  4. İsviçre Federal Mahkemesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    1. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    2. ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri..
    3. Muğla'daki cinayet
    4. Uzunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı
    5. "Ben şartlı evetini kabul ediyorum"
    6. Fenerbahçe Beko finale çok yakın
    7. Kassam'dan "mali destek" talebiyle cep..
    8. Karabük'te uyuşturucu operasyonu
    9. Meteoroloji'den o illere uyarı!
    10. İtalya Başbakanı Conte'den hükümet..
    11. Amasya’nın sağlık filosuna 11 yeni araç
    12. Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar
    13. Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar
    14. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    15. Jandarmadan tarım işçilerinin..
    16. Alperenler Vakfından Bayırbucak..
    17. Yaralı asker Elazığ’da tedavi altına..
    18. AK Parti Malazgirt ilçe teşkilatı..
    19. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
    20. Tenis: Fransa Açık
    21. Amasya'da trafik kazaları: 4 yaralı
    22. Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
    23. Özbekistan'da Ramazan Bayramı..
    24. Semenya, 800 metrede yarışabilecek
    25. Adana Demirspor'da transfer
    26. Kırgızistan'da mafya liderinin serbest..
    27. Mafya babası gibi... Trump'tan..
    28. Orta Doğu ülkelerinin 7'sinde Ramazan..
    29. Meteorolojiden yağış uyarısı
    30. KKTC Başbakanı'ndan "Erdoğan ile..
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular