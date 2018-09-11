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Şemdinli Hudut Tugay Komutanı ilçe esnafını ziyaret etti

Hakkari’nin Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, ilçe esnafı ile vatandaşları ziyaret etti.

11 Eylül 2018 Salı 09:08
Şemdinli Hudut Tugay Komutanı ilçe esnafını ziyaret etti

Geçtiğimiz Ağustos ayında Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Rafet Kılıç, beraberinde Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkman ile birlikte Cumhuriyet ve Serment caddelerindeki esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyip ikram edilen üzüm, bal ve çay içip sohbet etti. İlçe yenin atanan Tuğgeneral Kılıç, hem ilçe vatandaşları ile tanışıp hem de sorun sıkıntılarını dinledi. Karşılarında Tuğgeneral Kılıç’ı gören esnaf ve vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Esnaf ziyaretine 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç’ın yanı sıra Şemdinli ilçe Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman ve İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer, AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, de katıldı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 09:08
  1. Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı
  2. Tuğgeneral Rafet Kılıç
  3. esnaf ziyareti

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