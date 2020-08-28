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Ekonomi Selzedelerin mobil iletişim ödemelerine bir ay erteleme
Ekonomi

Selzedelerin mobil iletişim ödemelerine bir ay erteleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun’da sel afetinin yaşandığı ilçe ve köylerde yaşayan mobil telefon abonelerinin ağustos ayı faturalarının bir ay erteleneceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:03:00 -
Selzedelerin mobil iletişim ödemelerine bir ay erteleme

Afet durumlarında iletişim altyapısının öneminin daha da arttığına işaret eden Karaismailoğlu, GSM operatörleri yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirerek, “Afet dönemlerinde vatandaşların erişim hizmetlerine ihtiyaçları daha da artıyor. Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın, ilçelerimiz ve köylerimiz dahil olmak üzere GSM abonelerinin ağustos ayı faturaları, talepleri halinde, bir ay ertelenecek. Ancak vatandaşlarımız isterlerse faturalarının ertelenmemesini talep edebilecekler” açıklamasında bulundu. Karaismailoğlu, Türk Telekom ile yapılan görüşmeler sonucunda bölgedeki vatandaşların sabit hat ve geniş bant internet ücretlerine ilişkin de mutabakata varıldığını belirterek, “Vatandaşlarımız ağustos ayında sabit telefon ve internet ücreti ödemeyecek” bilgisini paylaştı.

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