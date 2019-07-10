Selvi'den erken seçim iddiası: Sesleri daha az çıkıyor

Ankara kulislerinden son bilgileri aktaran Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bu kez erken seçim imasında bulunan bir yazı kaleme aldı. Selvi "Yeni partilerin kurulacağı ortaya çıktıkça Ankara’da yeni seçim tarihleri konuşulmaya başlandı. Seçimler 2023’e kalır diyenlerin sesi daha az çıkıyor." diye yazdı.

23 Haziran yerel seçimlerinde ortaya çıkan tabloya ilişkin, hem iktidar hem de muhalefet kanadından erken seçim istenmeyeceği açıklamaları gelmişti. Ancak Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile kurmaylarının AK Parti'den ayrılarak merkezde kurdukları oluşumların partileşme süreci eli kulağında. İstanbul seçiminde alınan dokuz puanlık yenilgi sonrası AK Parti'deki tartışmalar sürüyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü "Seçimler 2023’e kalır mı?" başlıklı yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim

Erken seçim imasında bulunan Selvi "Seçim yorgunu olan Türkiye, 4.5 yıl seçimsiz bir dönem geçirmeli. Ancak yeni partilerin kurulacağı ortaya çıktıkça Ankara’da yeni seçim tarihleri konuşulmaya başlandı. Seçimler 2023’e kalır diyenlerin sesi daha az çıkıyor." diye yazdı.