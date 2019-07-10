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Selvi'den erken seçim iddiası: Sesleri daha az çıkıyor

Yazar Abdulkadir Selvi, erken seçim iddialarına ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Yeni partilerin kurulacağı ortaya çıktıkça Ankara’da yeni seçim tarihleri konuşulmaya başlandı. Seçimler 2023’e kalır diyenlerin sesi daha az çıkıyor" ifadelerini kullandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
Selvi'den erken seçim iddiası: Sesleri daha az çıkıyor

Ankara kulislerinden son bilgileri aktaran Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bu kez erken seçim imasında bulunan bir yazı kaleme aldı. Selvi "Yeni partilerin kurulacağı ortaya çıktıkça Ankara’da yeni seçim tarihleri konuşulmaya başlandı. Seçimler 2023’e kalır diyenlerin sesi daha az çıkıyor." diye yazdı.

23 Haziran yerel seçimlerinde ortaya çıkan tabloya ilişkin, hem iktidar hem de muhalefet kanadından erken seçim istenmeyeceği açıklamaları gelmişti. Ancak Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile kurmaylarının AK Parti'den ayrılarak merkezde kurdukları oluşumların partileşme süreci eli kulağında. İstanbul seçiminde alınan dokuz puanlık yenilgi sonrası AK Parti'deki tartışmalar sürüyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü "Seçimler 2023’e kalır mı?" başlıklı yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim

Erken seçim imasında bulunan Selvi "Seçim yorgunu olan Türkiye, 4.5 yıl seçimsiz bir dönem geçirmeli. Ancak yeni partilerin kurulacağı ortaya çıktıkça Ankara’da yeni seçim tarihleri konuşulmaya başlandı. Seçimler 2023’e kalır diyenlerin sesi daha az çıkıyor." diye yazdı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. erken seçim
  4. erken seçim tarihi
  5. yeni parti
  6. Abdullah Gül
  7. Ahmet Davutoğlu
  8. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • VATANVATAN3 dk önce
    bu muhalefetin ve yeni kurulan partilerin memleketi düşünen yok etrafımız düşmanlar sarmış hepsinin tek ortak biderdi var reisi yıkmak reis yıkılsında vatan elden gitsin umurlarında değil yazık yazık güzel ülkeme ABD-CHP-HDP-İP-SP-PKK-İSRAİL
  • Selvi içtiğinden istiyorum Selvi içtiğinden istiyorum 30 dk önce
    Selvi geceleri bıraktı artık gündüzleri de fantezi kurmaya başladı.
  • EKOLL EKOLL 35 dk önce
    Fitneciler iş başında. Ne seçimi? Her şeyi bırakalım. Akşam sabah durmadan seçim yapalım.Bırakın bu saçmalığı artık.
  • sade vatandaşsade vatandaş1 sa önce
    artık okulları kapatalım devamlı seçim olacağı için vatandaşlar olarak okullarda yatalım nasıl olsa sabah tekrar oy atacağız diye
  • ömerömer1 sa önce
    her yeni parti için seçim mi yapalım.nasıl mantık var bu ülkede.her sene seçim başka demokrasi anlayışı yok.

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