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Yaşam Selin yıktığı ev anbean böyle görüntülendi!
Yaşam

Selin yıktığı ev anbean böyle görüntülendi!

Amasya'da dere kenarında sel sularına kapılan evin yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 18:06:00 -
Selin yıktığı ev anbean böyle görüntülendi!

Amasya’da dün yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sele kapılan ev yıkıldı

Göllü Bağları Mahallesi’ndeki ev, sel sularına daha fazla dayanamayarak yıkıldı. Mahalle Muhtarı Sezai Çınarcı, sahibinin olaydan 10 dakika önce evden çıktığını söyledi.

Şiddetli yağış sonrası Ziyaret beldesi, Yenice ve Göllü Bağları Mahallelerinde taşkın olayı yaşandı. DSİ tarafından temizleme çalışmaları sürüyor.

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