Selimiye Camii çevre düzenlemesi gelecek yılın ilk çeyreğinde bitecek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşler Genel Müdürlüğünce yürütülen düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Projenin ikinci etap ihalesinin de yapıldığını belirten Gürkan, çalışmaların güzel ilerlediğini belirtti. Etapların eş zamanlı yürütüldüğünü vurgulayan Gürkan, düzenleme çalışmalarında kıymetli malzemelerin kullanıldığına dikkat çekti. Meydan Projesi’yle Selimiye’nin silüetinin en güzel şekilde ortaya çıkacağının altını çizen Gürkan, şunları kaydetti:

“Hedef mart ayında bitmesi. Burası çok özellikli bir alan. Süreç içerisinde birtakım proje değişiklikleri yapma ihtiyacı doğuyor. Şu anda bayağı gözle görülür olmaya başladı.”