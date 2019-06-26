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Selim Pilten: "Güzel bir sezon yaşayacağız"

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten, "İnşallah taraftarımızla güzel ve başarılı bir sezon yaşayacağız.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:17
Selim Pilten: "Güzel bir sezon yaşayacağız"

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten, "İnşallah taraftarımızla güzel ve başarılı bir sezon yaşayacağız. Yeni Malatyaspor’umuzu Malatya’nın istediği yere hep birlikte getireceğiz" dedi.


Sarı-kırmızılı takımın Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanı izleyen Kulüp İkinci Başkanı Selim Pilten, transfer ve hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.


Pilten, takımın yeni bir heyecanla bir araya geldiğini belirterek, "Halen eksik futbolcularımız var. Nişanından dolayı gelemeyen var, ailevi problemlerinden dolayı gelemeyen var, yolda olan futbolcumuz var, maçları olan var. Ondan dolayı biraz eksik başladık ama netice itibariyle başladık. Hocamız burada, hocamızın ekibi burada, yönetim olarak bizler buradayız ve basın olarak sizler buradasınız. İnşallah taraftarımızla güzel ve başarılı bir sezon yaşayacağız. Yeni Malatyaspor’umuzu Malatya’nın istediği yere hep birlikte getireceğiz" dedi.



"UEFA’da başarıya gidecek bir takım hazırlanıyor"


Fofana ve Jahovic ile resmi imzaların atıldığını ve yeni transferlerin de olacağını belirten Pilten, "İstanbul’da transfer komitemiz var. Komitemiz çalışmalarını Sergen hocamla beraber organize şekilde yürütmekte. Görüşülen isimler var. Takdir ederseniz ki imza atılmadan bunları paylaşmak doğru olmaz. İnşallah UEFA’da da başarıya gidecek bir takım hazırlanıyor. Sergen hocamız zaten efsane, kendisini kanıtlamış. Futbolculuğuyla, hocalığıyla, kişiliğiyle ve karakteriyle Türkiye’de, Avrupa’da, dünyada futboluyla söz sahibi olan bir hocamız. İnşallah bunu Yeni Malatyasopor’umuza da yansıtacak ve hep beraber güzel başarılara imza atacağız" şeklinde konuştu.



Çelebi: “Malatya’ya yakışır bir şekilde temsil etmek istiyoruz"


Yönetim Kurulu üyesi İlhan Çelebi de yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Her şeyden önce güzel bir şekilde futbolcumuz, teknik ekibimiz, sağlıklı bir şekilde sakatsız, kazasız belasız bir sezon geçirmeyi istiyoruz. Hedefimiz düzenli bir şekilde burada Malatyaspor’umuza yönetim olarak elimizden gelen bütün hizmetleri sunmak, elimizden geldiği kadar yapabildiğimiz ne varsa elimizi taşın altına koymak. Malatya’ya yakışır bir şekilde Malatya’mızı temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:17
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