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Seleznyov'un aklı Galatasaray'da kaldı

Transfer döneminin son günlerinde adı Galatasaray'la anılıp gitmek istediğini açıklayan Seleznyov, takım arkadaşı Josue'ye küfür ettiği için süresiz kadro dışı bırakıldı.

27 Kasım 2018 Salı 16:13
Seleznyov'un aklı Galatasaray'da kaldı

Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Akhisarspor'da attığı gollerle takımın kurtarıcısı olup Türkiye Kupası'nın kazanılmasında büyük rol oynayan Ukraynalı yıldız, bu sezon ise formsuzluk ve disiplinsizliğiyle yeşil-siyahlıları bezdirdi. Henüz sezonun 2'nci haftasında Çaykur Rizespor önünde rakibine tükürdüğü için 4 maç ceza alan Seleznyov, sürekli olumsuzluklarla anıldı.

Seleznyov'un adı yine Galatasaray'la anılıyor

Transfer döneminin son günlerinde adı Galatasaray'la anılıp gitmek istediğini açıklayan futbolcu, takımda kalsa da isteneni bir türlü veremedi. Ligde yalnız 7 maçta forma giyerek 3 gol atan, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta skor üretemeyen futbolcu disiplinsiz hayat tarzı, antrenmanlardaki isteksizliği, maçlardaki formsuzluğuyla teknik heyetin sabrını taşırdı.

Aklı Galatasaray'da kaldı

Son olarak Bursaspor maçı öncesi Başkan Hüseyin Eryüksel'in de izlediği antrenmanda takım arkadaşı Josue'ye küfür eden futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı. U21 takımla antrenmana çıkması istenen Seleznyov'un devre arasında satılması, takasta kullanılması veya alacaklarına karşılık serbest bırakılması bekleniyor. Seleznyov'un adı yine Galatasaray'la anılıyor.

Arayış başladı

Süper Lig'de devre arasına kadar kalan haftalarda düşme hattından kurtulmaya çalışacak Akhisarspor'da yönetim de transfer arayışlarına başladı. Yeşil-siyahlılar, ara transferde özellikle alternatif kalmayan stoper bölgesini ve forveti takviye edecek. İddiasız olduğu UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Rusya'da Krasnodar'a konuk olacak Akhisarspor'da kendilerini zorlu bir periyodun beklediğini söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, "Rakiplerimiz devre arasına kadar 4 maç oynarken biz lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da 8 maça çıkacağız. Dar bir kadromuz var, motivasyonu yüksek tutmamız şart. Devre arasında gerekli hamleleri yapacağız" dedi.

Akhisar'da sakatlıkları süren Mustafa, Dany, Bilal, kadro dışı Seleznyov, UEFA listesinde olmayan Larsson ve Bokila, Rusya kafilesine alınmadı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:13
  1. Rize
  2. Bursa
  3. Galatasaray
  4. Dany
  5. Bilal Kısa
  6. Seleznyov
  7. UEFA
  8. cihat Arslan

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