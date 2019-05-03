Selendi’de futbol ve voleybolun şampiyonları belli oldu

Manisa’nın Selendi ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle liseler arası düzenlenen genç erkekler futbol turnuvasının şampiyonu Anadolu Lisesi futbol takımı olurken, voleybolda ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi şampiyonluğa uzandı.

İlçede bulunan 5 lisenin katılımıyla gerçekleşen futbol turnuvası Üç Eylül Stadı’nda yapılan final maçı ile sona erdi. Anadolu Lisesinin zaferi ile sonuçlanan turnuvanın ikincisi Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi olurken, üçüncüsü ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi oldu. Lig usulü ile 35’er dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakalara okul öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Şampiyon olan Anadolu Lisesinin Beden Eğitimi Öğretmeni Fırat İkiz, takımı kutladığını belirterek, tüm oyuncularına canla başla mücadele ettiği için teşekkür etti. Şampiyon olan takım ile dereceye giren takımların kupa ve madalyaları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde verilecek

Voleybolda Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi damgası

Öte yandan okullar arası genç kızlar voleybol turnuvasının şampiyonu ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi kız voleybol takımı oldu. Selendi Spor Salonunda lig usulü ile oynanan müsabakaların finali Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ile Anadolu Lisesi arasında oynandı. Koray Çobanoğlu’nun yönettiği müsabakayı ilçe Kaymakamı Can Atak ve daire müdürleri tribünden takip etti. Çekişmeli geçen mücadelenin kazananını taybrek seti belirledi. Bu seti kazanan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi voleybol takımı turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın ikincisi Anadolu Lisesi, üçüncüsü ise Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı oldu. Maç sonunda şampiyon takımın beden eğitimi öğretmeni Namık Camkıran, takım oyuncularını tebrik etti.