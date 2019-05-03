0553 313 94 23

Selendi’de futbol ve voleybolun şampiyonları belli oldu

Manisa’nın Selendi ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle liseler arası düzenlenen genç erkekler futbol turnuvasının şampiyonu Anadolu Lisesi futbol takımı olurken, voleybolda ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi şampiyonluğa uzandı.

03 Mayıs 2019 Cuma 14:28
Selendi’de futbol ve voleybolun şampiyonları belli oldu

Manisa’nın Selendi ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle liseler arası düzenlenen genç erkekler futbol turnuvasının şampiyonu Anadolu Lisesi futbol takımı olurken, voleybolda ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi şampiyonluğa uzandı.


İlçede bulunan 5 lisenin katılımıyla gerçekleşen futbol turnuvası Üç Eylül Stadı’nda yapılan final maçı ile sona erdi. Anadolu Lisesinin zaferi ile sonuçlanan turnuvanın ikincisi Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi olurken, üçüncüsü ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi oldu. Lig usulü ile 35’er dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakalara okul öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Şampiyon olan Anadolu Lisesinin Beden Eğitimi Öğretmeni Fırat İkiz, takımı kutladığını belirterek, tüm oyuncularına canla başla mücadele ettiği için teşekkür etti. Şampiyon olan takım ile dereceye giren takımların kupa ve madalyaları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde verilecek



Voleybolda Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi damgası


Öte yandan okullar arası genç kızlar voleybol turnuvasının şampiyonu ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi kız voleybol takımı oldu. Selendi Spor Salonunda lig usulü ile oynanan müsabakaların finali Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ile Anadolu Lisesi arasında oynandı. Koray Çobanoğlu’nun yönettiği müsabakayı ilçe Kaymakamı Can Atak ve daire müdürleri tribünden takip etti. Çekişmeli geçen mücadelenin kazananını taybrek seti belirledi. Bu seti kazanan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi voleybol takımı turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın ikincisi Anadolu Lisesi, üçüncüsü ise Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı oldu. Maç sonunda şampiyon takımın beden eğitimi öğretmeni Namık Camkıran, takım oyuncularını tebrik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 14:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akçakoca’da virane yapının yıkımı gerçekleştirildi
    1. Akçakoca’da virane yapının yıkımı..
    2. Can Öncü İspanya’da piste çıkıyor
    3. Özel çocukların "polis" ve "itfaiyeci"..
    4. Ulusal Akıl ve Zekâ Oyunları Samsun’da..
    5. Kilis’te nüfus tartışması
    6. GÜNCELLEME - Adana'da HES'in yükleme..
    7. Göztepe maçı için geri sayım
    8. Başkan Gök’ten birlik ve beraberlik..
    9. Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar
    10. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi..
    11. TİSK Başkanlığına Özgür Burak Akkol..
    12. Anaokulu öğrencilerinden pilav şenliği
    13. Dünyanın ilk Angry Birds temalı..
    14. Geleneksel el sanatlarının kalbi..
    15. İnönü’de resim ve ebru sergisi
    16. Uluslararası 5. Denizli Cam Bienali..
    17. Van’da Neşet Ertaş’ı anma programı
    18. İranlı turistin kredi kartını çalan..
    19. Milli Mücadelenin 100. Yılı..
    20. MKE Ankaragücü'nün rakibi Çaykur..
    21. "Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'de..
    22. Mersin ve Adana’nın nisan ayı..
    23. TOBB Genel Kurulu’nda Samsun standına..
    24. Usta kalemlerden gençlere yazarlık..
    25. ‘Gazoz Ağacı’ projesi ile tarihi..
    26. Engelleri atla aşıyorlar
    27. Şehitkamil 18’inci ormanına kavuştu
    28. Şoke eden iddia: Latin Amerika'da yeni..
    29. Kiraz Festivali’nin tarihleri belli..
    30. CHP’li belediye başkanları Ankara’da..
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı
    Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler