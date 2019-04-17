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Selendi’de futbol ve voleybola YBO damgası

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen sportif faaliyetler kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası ve Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvasında Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) şampiyonluğa uzandı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 20:40
Selendi’de futbol ve voleybola YBO damgası

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen sportif faaliyetler kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası ve Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvasında Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) şampiyonluğa uzandı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası Üç Eylül stadında 8 gün boyunca devam etti. Turnuva, gruplar arasında yapılan müsabakalarla başladı. Gruplarında birinci olarak çıkan Yatılı Bölge Ortaokulu ile Üç Eylül Ortaokulu Futbol takımları finalde karşı karşıya geldi. İlker Yiğit’in hakemliğini yaptığı final müsabakasına namağlup ve gol yemeden çıkan Yatılı Bölge Ortaokulu futbol takımı 25 dakikalık ve 2 devre halinde oynanan maçta rakibi Üç Eylül Futbol takımını 35. dakikada Furkan ve 45 dakikada Nurullah’ın attığı goller sahadan 2-0 galip ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. Selendi YBO final maçı dahil oynadığı 5 maçı gol yemeden kazanarak namağlup şampiyon olmayı başardı. Maç sonunda okul öğrencileri ve idarecileriyle elde ettikleri başarıyı kutlayan oyuncular kupa ve madalyalarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı töreninde alacaklar. Turnuvanın 3’üncüsü ise Fatih Ortaokulu futbol takımı oldu.



Voleybolda da YBO’nun kızları şampiyon oldu


Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen sportif faaliyetler kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası finalinde rakibi Fatih Ortaokulunu 3-1 yenen Selendi YBO futbolda olduğu gibi voleybolda da şampiyon oldu. Kapalı spor salonunda yapılan final maçını Ayşegül Gökmen yönetti. 1. ve 2. seti 25-19’luk skorla geçen YBO final karşılaşmasında 2-0 öne geçti. Nefesleri kesen 3. sette Fatih Ortaokulu seti 26-24 kazandı. 4’üncü sette toparlanan YBO takımı, rakibini 25-9’luk skorla geçerek maçı 3-1 kazanarak turnuvanın şampiyonu olmayı başardı. Büyük mutluluk yaşayan takım oyuncuları maç sonunda timsah yürüyüşü yaptı.Voleybol turnuvasının kupa ve madalyalarının da 23 Nisan günü verileceği açıklanırken, turnuvanın 3’üncüsü ise Rahmanlar Ortaokulu oldu.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 20:40
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