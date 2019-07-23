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Selendi’de bakanlığın ücretsiz yüzme kursuna büyük ilgi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Selendi de değerli zamanlar’ projesi kapsamında, ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi için yüzme kursu başladı.

23 Temmuz 2019 Salı 13:07
Selendi’de bakanlığın ücretsiz yüzme kursuna büyük ilgi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Selendi de değerli zamanlar’ projesi kapsamında, ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi için yüzme kursu başladı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Desteği ve Selendi Kaymakamlığı koordinesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 7-15 yaş arasındaki ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmesi için düzenlenen yüzme kursu törenle başladı. İlçe Kaymakamı Can Atak ile kurum müdürleri ve okul müdürlerinin de katıldığı törenle yüzme kursuna başlayan öğrencilere bakanlığın yüzmede kullanacakları şortların da dağıtımı gerçekleştirildi.



Haftanın 6 günü kurs verilecek


Pazartesi, çarşamba ve cuma günü erkek öğrenciler için, salı, perşembe ve cumartesi günleri ise kız öğrencilere yüzme kursu verilecek. Cumhuriyet İlköğretim okulunun bahçesine kurulan portatif yüzme havuzuna katılım yoğun oldu. 158 kız, 189 erkek olmak üzere günlük 6 saat ve 6 seans üzerinden verilen yüzme kursu 5 hafta sürecek. 10 metre eninde, 20 metre uzunluğunda ve 1.20 metre yüksekliğinde kurulan yüzme havuzunda her öğrenci haftalık 3 saat yüzme kursu görecek. Berkay Ertuğrul, Mehmet Erol ve Behlül Arıkanlı erkeler için, Fadime Şen ve Gülizar Türkyılmaz ise kızlar için yüzme antrenörü olarak projede göreve yapacak.


Kursun açılışını gerçekleştiren İlçe Kaymakamı Can Atak öğrencilerle konuşup bu kursun Selendi için büyük bir proje olduğunu belirterek, "Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Hem spor yapıyoruz hem eğleniyoruz. Bu kursların kıymetini bilelim. Bakanlığımızın açtığı diğer branşlardaki kurslara da eksiksiz katılalım." dedi.


Kurs açılışına İlçe Kaymakamı Can Atak, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Cahit Tüfekçi, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, diğer daire müdürleri ile kursa gelen öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:07
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